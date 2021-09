Samsung pregateste un laptop cu ecran OLED pliabil

Desi Lenovo a venit prima data cu acest produs, Samsung pare sa o faca mai bine. Book Fold 17 se numeste laptop-ul si are un ecran pliabil OLED de 13 inch.

Asa cum se vede si in imagini, Book Fold arata ca doua tablete conectate printr-o balama. Totusi, este un laptop care in loc de tastatura fizica si touchpad are un ecran.

Nu stim daca se doreste a fi un laptop sau un competitor pentru Surface Duo. Daca ma intrebati pe mine este greu sa folosesti un astfel de produs pe post de laptop daca nu ai tastatura fizica.

Diagonala completa este de 17 inch, de aici si denumirea, insa fiecare ecran in parte masoara 13 inch. Probabil este doar un show, o dovada a ceea ce poate realiza Samsung cu ajutorul ecranelor OLED.