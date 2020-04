Samsung ar putea utiliza ecrane OLED de la BOE

Stim foarte bine ca Samsung este cel mai mare producator de ecrane OLED pentru smartphone-uri din lume. Atentie, doar smartphone-uri caci pentru televizoare nu produc. Totusi, acestia ar putea folosi ecrane chinezesti de la BOE.

Cum este posibil ca Samsung sa nu foloseasca propriile ecrane pentru telefoanele lor? Este foarte probabil ca BOE sa ofere ecrane OLED la un pret mai bun decat poate Samsung sa produca, dar la fel de posibil este ca ecranele BOE sa fie mai bune.

Apple a renuntat la contractul cu Samsung pentru display-urile OLED si a ales ca furnizor principal BOE pentru viitoarele modele iPhone 12. Asta trebuie sa ne puna pe ganduri serios.

Totusi, Samsung nu va alege BOE ca producator principal de ecrane OLED. Este greu de crezut asa ceva, insa BOE ar putea veni in ajutorul lor atunci cand cererea este prea mare. Pe lista de achizitii apare un ecran OLED flexibil de 6.67 inch, dar nu stim pentru ce model de telefon Samsung.

O teorie mai plauzibila este ca Samsung ar putea folosi ecranele OLED de la BOE pe seria Galaxy A, iar seria Galaxy S si Note sa adopte ecranele facut chiar de ei.

Daca ne uitam peste graficul atasat vedem cum cota de piata Samsung este in scadere, iar BOE este pe plus. Este doar un grafic care ne arata o estimare pentru acest an. De asemenea nici LG nu pare sa o duca prea rau si se vede o crestere in Q4 2020.

Apropo, voi stiati de existenta celorlalti producatori? Ma refer la China Star, Tianma, Visionox?