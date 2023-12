Samsung Self Repair este disponibil in Romania

Daca doriti sa va reparati televizorul, telefonul, tableta, laptopul sau electrocasnicele Samsung in regim propriu, acum o puteti face oficial.

Prin Self Repair, Samsung ofera clientilor ghiduri si posibilitatea achizitionarii de componente originale pentru a-si putea efectua reparatiile in caz de nevoie in regim propriu.

Incepand de astazi, Self Repair este dispinibil in 30 de tari din Europa, printre care si Romania. Mai multe detalii despre program puteti afla direct de pe site-ul oficial.