Synology DS923+: acesta ar putea fi urmatorul meu NAS

Daca sunteti interesati de capitolul asta, inseamna ca ati citit deja seria mea de articole despre NAS-ul pe care-l folosesc deja de aproape trei ani de zile, si anume Synology DS920+. Ei bine, acesta a primit un upgrade, nu major dar substantial.

Upgrade-ul vine in persoana lui Synology DS923+ care a fost lansat la finalul anului trecut si, incet incet, a inlocuit complet DS920+, care nu se mai gaseste pe pagina producatorului Synology la capitolul produse actuale.

Specificatii

Haideti sa vedem ce specificatii are si dupa care sa trecem prin ele sa vedem unde se evidentiaza fata de versiunea anterioara, cea pe care o detin si folosesc deja de atata timp:

Procesor dual-core AMD Ryzen R1600 la 2.6 GHz

4 GB memorie RAM (extensibilă până la 36 GB pentru ca are doua sloturi disponibile, pe care poti pune cate 16 GB)

4 Tray-uri cu hot-swap + 2 porturi M.2 NVMe

Extindere până la 9 tray-uri

Dou─â porturi Gigabit pentru redundan╚Ť─â dar si Link Aggregation

Dou─â porturi USB 3.2

Un port eSATA

Un port PCIe pentru extinderea retelei cu un model de 10 Gbps

La fel ca la versiunea anterioara, porturile pentru SSD-urile M2 pot fi folosite pentru cache, pentru a mari performantele celorlalte unitati de stocare.

In cutie gasesti la fel: alimentator, doua cabluri UTP, cheite pentru tray-urile pentru HDD si alte carti.

De ce as vrea sa fie urmatorul meu NAS

Procesorul mai puternic. Nu cu mult, insa e cu 10% mai puternic conform CPU Benchmark. Ceea e poate fi semnificativ atunci cand decodezi video (folosind Plex, de exemplu).

Mai multa memorie RAM. DS920+ suporta oficial doar 8 GB memorie RAM (adica inca 4 GB pe langa cei existenti) dar eu am gasit prin comunitatile dedicate ca ar merge sa-i pui inca un modul de 16 GB RAM, asa ca la un moment dat am tot luat module RAM pana am gasit unul care sa se potriveasca – ca nu merge orice. Asa am facut cel mai bun ugprade cu 280 lei si am ajuns cu 20 GB RAM. Ei bine, la DS923+ pot din start sa visez la 32 GB RAM.

Retelistica mai rapida. Chiar daca din standard vine tot cu aceleasi doua porturi de 1 Gbps, ii poti adauga un modul de 10 Gbps si poti duce treaba mai departe. Oricum ma gandeam sa trec o parte din retea la 2.5 Gbps (10 Gbps e mult prea mult si mult prea costisitor) asa ca mi-am luat o placa de retea pe USB-C, ca sa o pun la Mac, si vanez niste switch-uri 2.5G. Imi mai trebuie NAS-ul. ­čÖé

Suport extins. Nu ma astept ca DS920+ sa nu mai fie suportat in urmatorii 2-3 ani, insa probabil cu 923+ mai castig cel putin pe atata. La fel si la capitolul garantie, unde DS923+ are 4 ani garantie (2 ani standard si inca 2 ani daca-l inregistrezi la Synology) iar eu nu mai am deloc garantie la NAS-ul meu.

In loc de concluzie

DS923+ nu e ieftin, costa 3700 lei. Daca pleci de la zero s-ar putea sa fie o afacere buna, daca vrei sa faci upgrade ca mine trebuie sa te gandesti cat de mult conteaza, pentru tine, acele plusuri. Si eu voi face asta, si poate chiar resusesc sa testez, in paralel acest DS923+ cu al meu DS920+, sa vedem, merita upgrade-ul?

Altfel, nu uitati pentru ce folosesc eu NAS-ul, ca nu-s putine task-uri pe care le are de facut: