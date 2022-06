Samsung are un stoc de 50 milioane de telefoane

Socoteala de acasa nu bate cu cea din targ, asa s-ar traduce pe romaneste patania celor de la Samsung.

In ciuda unui prim trimestru foarte bun si a scaderii numarul de terminale produse pentru anul in curs, Samsung pare ca are o problema cu stocuri prea mari. In timp ce doresc livrarea a 270 de milioane de telefoane anul acesta, aproximativ 20% dintre acestea isi asteapta deja clientii pe rafturi sau magazine. Cele mai multe modele fac parte din gama accesibila Galaxy A. Anul acesta Samsung a lansat Galaxy A33, A53 si A73, iar acestea sunt izbitor de asemanatoare cu A52 si A52s lansate cu un an inainte si cel mai probabil oamenii nu sunt asa dornici sa faca o schimbare. In plus, seria Galaxy S22 echipata cu procesoare Exynos nu a multumit publicul. E suficient sa aruncam un ochi peste recenziile de pe eMag dedicate acestora si pe reddit daca vrem pareri internationale. Noi inca nu am reusit sa testam nici unul ca sa ne putem forma o opinie.

Pe langa problemele legate de calitate pe partea de procesoare si autonomie, pandemia care s-a reaprins luna trecuta in China, alaturi de razboiul din Ucraina si scumpirile constante au avut un cuvant important in orientarile si dorintele consumatorilor.

