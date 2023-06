Seres intra in Europa – brand chinzesc de masini electrice

De asemenea, Seres este si partenerul Huawei in ceea ce priveste dezvoltarea masinii electrice Huawei, disponibila in China. Nu este ceva neobisnuit si trebuie sa acceptam ca vom avea multe branduri chinzesti in Europa.

Seres si Huawei au impreuna brandul Aito. Sub brandul Aito exista modelele Aito M5 si M7. Huawei vine cu tehnologia si Seres cu productia. Seres a intrat in Europa cu modelele SUV SF5 Coupe in Norvegia, o piata foarte buna pentru producatorii de masini electrice. SF5 este un M5 cu alta sigla.

Modelul disponibil in Norvegia are 577CP, doua motoare electrice, 500km autonomie si costa 49.500 euro. In China masina ruleaza HarmonyOS, dar in Europa vine cu Android Auto.

Nu mai dureaza mult pana vedem si in Romania multe branduri chinezesti de masini electrice.

Sursa arenaev