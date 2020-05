Sharp Aquos Zero 2 – telefon cu ecran de 240Hz

Lansat in septembrie anul trecut, Aquos Zero 2 este primul telefon cu ecran de 240Hz. De ce scriem acum despre el? Pentru ca o sa fie disponibil in mai multe tari, iar pretul vehiculat este de 670 de euro.

Pe langa ecranul de 240Hz, telefonul are si platforma Snapdragon 855, 8GB RAM, 256GB de stocare si display de 6.4 inch OLED cu senzor de amprenta integrat. Camera frontala este integrata sub forma de notch. Bateria este de doar 3130mAh iar camera principala este formata din 2 senzori de 12MP si 20MP ultra wide.