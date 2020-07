Snapdragon 865+ a fost prezentat

Este primul procesor mobil care a depasit frecventa de 3Ghz pe unul dintre nuclee .

Incepand cu anul trecut, Qualcomm lanseaza cate 2 procesoare high-end pe an: unul in prima jumatate, urmat de o versiune Plus a aceluiasi procesor in a doua jumatate a anului. Astfel, fratele 865+ promite performante cu 10% mai mari decat cele ale fratelui mai mic non plus.

Diferentele apar la frecventele procesorului si la frecventele placii video. In timp ce Snapdragon 865 avea cel mai rapid nucleu tactat la 2.84Ghz, 865+ il are la 3.1Ghz, iar in cazul GPU-ului nu a fost specificata cresterea.

Alte noutati includ suportul pentru Wi-Fi 6E, adica viteze de donwload de pana la 3.2Gbps si o latenta sub 3ms, Bluetooth 5.2 si Dual Bluetooth antena suport.

Deja au fost anuntate doua telefoane care vor beneficia de noul procesor: Asus ROG Phone 3, respectiv un telefon de la Lenovo din seria Legion. Cel mai probabil il vom vedea si in OnePlus 8T.