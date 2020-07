Galaxy Note 20 Ultra si-a facut aparitia pe Youtube

Note 20 Ultra urmeaza a fi prezentat formal de Samsung pe data de 5 august, dar neoficial il puteti vedea in video-ul de mai jos.

Telefonul vine cu o schimbare care mie mi se pare proasta: S pen-ul a fost mutat in partea stanga. Practic e bine pentru stangaci si rau pentru dreptaci. Mereu am tinut telefonul in mana stanga si scoteam S Pen-ul cu dreapta si il foloseam pentru ca deh, marea partea a populatiei scrie cu dreapta.

Alt aspect usor observabil este oribilitatea modulului camerelor foto de pe spate – cu siguranta vor aparea filmulete cu diversi insi care incearca sa curete cartofi cu el.

Voua cum vi se pare?