Snapdragon 875 este mai slab decat Apple A13 de anul trecut

Inca nelansata, platforma Snapdragon 875 are deja critici negative. Conform benchmark-urilor, platforma nu reuseste sa depaseasca performanta lui Apple A13 de anul trecut.

Apple A13 este cea mai puternica platforma de pe piata si a fost lansata anul trecut odata cu iPhone 11. Inca de atunci a avut un avans considerabil fata de concurenta, iar conform informatiilor prezente in online nici macar noile platforme nu vor reusi sa fie peste, iar Apple are deja platforma A14 lansata pe iPad-uri.

Problema lui Snapdragon 875 nu este ca nu a reusit sa fie peste A13 ci faptul ca astazi Apple lanseaza A14 si pe iPhone 12, mult mai performanta si mai eficienta economic.

Snapdragon 875 se va lansa pe 1 decembrie. Intre timp aflati ca performanta single core in Geekbench 4 este de 4900 puncte in timp ce A13 a scos 5472 puncte. In multi core a scos 14000 puncte vs 13769 puncte pentru A13 Bionic.