Sonos Era 300 – o boxa cu asistent virtual si sunet surround de exceptie

Sonos mi-a trimis acum aproape o luna o boxa noua care s-a lansat astazi. Fiind sub NDA n-am putut sa va spun nimic, dar m-am bucurat de boxa acasa. Pe scurt, este o bijuterie si merita toate laudele.

Sonos a luat nastere prin 2002 si este un brand american considerat premium, asta prin prisma calitatilor audio exceptionale si automat a preturilor foarte mari.

Astazi a fost lansata Sonos Era 300, o boxa de dimensiuni medii care ofera numeroase tehnologii si functii pentru cei care sunt in cautarea unui sunet puterni si clar.

Era 300 are un design ciudatel as putea spune, iar daca ma intrebati daca imi place cum arata nu va pot raspunde concret. Pana la urma totul tine de gusturi. Sigur, poate intr-un living ultra modern s-ar integra bine, dar nu este cazul la mine.

Initial nu am stiut care este pozitia boxei. Design-ul ei ciudatel m-a facut sa o montez invers prima data si nu avea nici un sens daca te uitai la butoane. In poze poate nu pare, dar in realitate o sa vedeti ca tendinta este alta.

In fine, gasiti un slider de volum in partea de sus foarte sensibil si usor de folosit, dar si 4 butoane tactile pentru controlul melodiile. Pe spate are un port USB C, un slider care opreste toate microfoanele si un buton pentru Bluetooth.

Boxa este interesanta incepand cu ambalajul. Vine impachetata foarte bine intr-o cutie de calitate cu siguranta la deschidere. Asa sunt toate produsele Sonos. Imediat ce o scoti din cutie si o pui pe masa, automat si in priza, ea isi face singura toate reglajele.

Pe baza microfoanelor si a unor unde pe care le emite (dar tu nu le auzi) ea isi regleaza sunetul in functie de camera in care se afla. Astfel, o sa ai tot timpul un sunet exceptional chiar daca nu ai o camera potrivita pentru ascultat muzica.

Doar un difuzor este orientat in fata, celelalte sunt pe lateral si asta formeaza un efect stereo foarte bun, dar nici foarte strident. De asemenea, este vine cu tehnologie Dolby Atmos pentru efectul de surround, care iese de minune. Apropo, sa faceti upgrade la ultima versiune de firmware pentru ca au fost niste probleme. Cei care am testat boxa in perioada aceasta am intampinat probleme cu surround-ul, dar s-a remediat prin ultimul firmware.

Multe albume sunt acum in format Spatial Audio, cum se exprima Apple, adica sunt surround nu stereo. Asta poate sa placa sau nu, insa multi artisti merg in directia asta. Na, lumea se schimba. Artistii prefera Dolby Atmos, filmele sunt cu Dolby Atmos, multi merg in directia asta. Nu spun ca e rau sau bine.

O sa ai nevoie de aplicatia Sonos, fara ea esti mort. De acolo poti face toate setarile. Ce ma enerveaza cel mai tare este ca trebuie sa adaugi Youtube Music in lista de surse, altfel nu poti reda muzica daca pur si simplu te-ai conectat prin Bluetooth la boxa. Abia dupa poti sa faci AirPlay direct din aplicatie catre boxa.

Ce mi se pare tare la Era 300 este compatibilitatea cu alte modele din gama, de exemplu cu un soundbarr Sonos Arc sau chiar cu o alta boxa Era 300. Astfel, poti face un sistem surround performant, dar bani sa ai.

Personal am ramas cu gura cascata cand am folosit efectele surround. Fie ca este vorba de un film sau o melodia, Era 300 te lasa masca. Se aude intr-un mare fel, greu de exprimat in cuvinte. Simti ca te imbraca intr-un sunet cristalin asa cum vezi doar in studiourile de muzica.

Evident, conteaza si ce platforma de streaming rulezi. Era 300 le stie pe majoritatea, insa eu am folosit doar Spotify si Youtube Music.

Daca te tine buzunarul si vrei o boxa de calitate, cu efecte surround fantastice, capabilitati stereo foarte bune si chiar cu asisten vocal, Era 300 este o optiune de top.

Sonos Era 300 contine patru tweetere amplaste pe lateral, in fata si in partea de sus, doua woofere pentru bass, sase amplificatoare de precizie si tehnologie TruePlay.

O gasiti la AVStore la 2499 lei. Merita toti banii!