Sony BRAVIA Theatre Bar 6 HT-B600 – soundbar foarte puternic

Lansat chiar anul acesta, Sony Bravia Theatre Bar 6 este un sistem audio 3.1.2 de tip soundbar + subwoofer wireless ideal pentru televizoare si case cu living generos.

O sa incep articolul cu un sfat: nu va luati soundbar puternic daca nu aveti si o camera generoasa unde sa-l instalati. Orice discutie vom avea aici pe site legate de sisteme audio va fi nula daca nu aveti si un spatiu adecvat.

Prin 2019 am cumparat un soundbar de la Sony pentru tatal meu. E ra un model popular pe atunci si cred ca inca se mai gaseste prin magazine. Tin minte ca l-am testat intr-un showroom Flanco si mi-a placut tare mult. Se auzea tare, clar si cu bass profund. Cand am ajuns acasa am ramas dezamagit si pe moment nu am inteles de ce. Problema era chiar incaperea, fiind prea mica pentru acel sistem audio. Atunci am invatat o lectie importanta, iar la scurt timp l-am descoperit si pe Bogdan de la CinemaLaTineAcasa care mi-a deschis noi orizonturi.

Revenind la subiectul de fata, Sony BRAVIA Theatre Bar 6, acesta este un soundbar pe care il gasiti la 2000 lei si care ofera niste tehnologii intersante pentru gama lui de pret. Este compatibil Dolby Atmos si DTS:X pentru un sunet 3D in filme, insa sunetul general este unul bogat in bass si foarte puternic. Se zdruncina pereteii daca insisti cu volumul.

Desigur, mai sunt si alte tehnologii Sony cum ar fi:

Vertical Surround Engine și S-Force PRO Front Surround pentru simularea unui sunet surround fără difuzoare suplimentare.

Voice Zoom 3™ pentru claritatea dialogurilor, ajustând automat volumul vocii în funcție de conținut.

DSEE Ultimate™ pentru îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate.

Pe partea de conectica ofera HDMI eARC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, Chromecast, Apple AirPlay 2 si posibilitatea de conectare la Spotify. De asemenea, are o buna integrare cu televizoarele Sony Bravia (evident, doar e un Sony) folosind functia Acoustic Center, care sincronizeaza sunetul dintre soundbar si televizor pentru o experienta audio unificata.

Difuzoarele din soundbar (unele) sunt orientate in sus ca sa reflecte sunetul in tavan. Cumva, prin Virtual Surround, soundbarul scaneaza peretii si va transmite sunetul in asa fel incat la urechile utilizatorului sa ajunga cel mai bun sunet.

O alta chestie interesanta pe care eu recunosc ca nu am mai vazut-o pana acum, difuzorul dreptunghiular de la subwoofer. Nu stiu daca este mai bine asa sau nu, dar Sony spune ca maximizeaza suprafata diafragmei pentru un bass mai puternic.

Poate 2000 lei o sa para o suma mare pentru anumiti oameni, insa sa stiti ca pe aici se invarte un soundbar decent pentru un living mare. Daca vrei ceva puternic, sa duduie casa de la bass, sa te poti uita la un film si sa te simti ca intr-un cinema, atunci pot recomanda acest soundbar. Este fix ce trebuie.

Imi place ca soubadr-ul are si gauri pentru un viitor suport de prindere sub televizor, deci poti sa-l agati de TV daca vrei sa faci asta, iar subwoofer-ul fiind wireless se poate instala oriunde in casa.

Il gasiti la eMAG la 2000 lei.