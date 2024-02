Sony confirma ca va continua sa lanseze titluri exclusive de PS5 si pe PC

Ne apropiem de sfarsitul exclusivitatilor?

Anuntul ca mai multe titluri importante lansate exclusiv pe PS5 vor fi portate si pe PC a fost facut chiar de presedintele Sony in timpul unui interviu acordat jurnalistilor, dupa anuntarea cifrelor din Q3 2023.

Miscarea nu va fi facuta de dragul gamerilor, ci de dragul banilor. Scopul Sony este sa mareasca venitul generat de jocurile premium dupa o perioada in care vanzarile consolelor PS5 a scazut, iar in urmatoarea perioada nu au nici un joc de tipul magnum opus pregatit pentru aceasta. Cel putin pana in aprilie 2025 nici un titlu mare sau o continuare mult asteptata nu va fi lansata.

Strategia celor de la Sony nu surprinde si da semne similare cu strategia Microsoft Xbox, care iau in considerare lansarea titlurilor pe consola rivala Playstation. Concluzia e ca exclusivitatea este profitabila pentru un termen de 1-2 ani, iar apoi lansarea pe alte platforme duce la o crestere a profitului. Helldivers 2, titlu recent lansat simultan pe PS5 si PC a fost cea mai mare lansare Sony pe platforma PC, depasind God of War.

Pe mine nu ma deranjeaza sa joc un titlu bun si cu 2 ani mai tarziu atata timp cat pot alege platforma preferata. In plus, dupa 2 ani primesc produsul finit, cu patch-uri, DLC-uri si expansion-uri incluse. Cel putin asta a demonstrat istoria pana acum.

Interviul complet il puteti urmari aici.

[sursa]