Sony vinde mai mult anul acesta

Divizia de telefoane mobile a Sony nu prea apare prin presă, decât foarte rar. Ultima știre de la ei este cea cu privire la lansarea lui Xperia PRO-I.

Ultimul model de la ei pe care l-am testat a fost Xperia 5 II, care mi-a lăsat o impresie foarte plăcută la vremea respectivă. Asta deși designul lunguieț este de tipul love it or hate it, fără nuanțe intermediare.

Deși sunt departe de forma pe care a arătat-o ​​la sfârșitul anilor 2000, în ultimii ani Sony s-a luptat să obțină o poziție fermă și profitabilă pe piață. Se pare că strategia sa actuală și concentrarea pe dispozitivele de ultimă generație ar putea da roade. Mai pe șleau, telefoane bune, cu hardware performant, software optimizat și capacități foto-video peste medie, dar cu prețuri pe măsură.

Potrivit celui mai recent raport al veniturilor publicat de companie, segmentul său de comunicații mobile s-a bucurat de venituri mai mari în 2021 față de 2020. Divizia de telefonie mobilă a acumulat 99,1 miliarde de yeni japonezi (~871,6 milioane dolari) în trimestrul 2 fiscal 2021, față de 79,1 miliarde yeni japonezi (~695 milioane dolari), în perioada corespunzătoare din 2020. De asemenea, Sony a confirmat că această creștere a veniturilor a fost rezultatul unei „creșteri a vânzărilor de unități”.

În mod impresionant, această știre vine pe fondul unei penurii globale de semiconductori, care a determinat deja unii OEM să-și reducă numărul de expedieri, iar pe Sony să investească într-o facilitate de producție.

Cum se compară această performanță față de trimestrele anterioare? În primul trimestru din 2021, divizia de telefonie mobilă a înregistrat o pierdere de 12,8 miliarde de yeni japonezi (~112,6 milioane dolari) comparativ cu intervalul similar din 2020. S-a descurcat și mai rău în trimestrul 2 2019 comparativ cu T2 2018, cu o pierdere de 37,1 miliarde de yeni japonezi (~2,4 miliarde dolari).

2020 a fost primul an, după 2017, în care a obținut profit, iar 2021 se pare că continuă această tendință. Comunicațiile mobile au înregistrat o creștere de 7,1 miliarde de yeni japonezi (~469 de milioane de dolari) în primul semestru fiscal 2021, comparativ cu un an anterior.

Deși este probabil prea devreme pentru a numi o recuperare completă, se pare că există lumină la capătul tunelului pentru divizia de smartphone-uri a Sony. Dar, odată cu fixarea sa recentă pe dispozitive premium, de nișă, poate pătrunde din nou pe piață ca jucător important? Aceasta este o întrebare la care ar putea fi nevoie de câteva trimestre de creștere susținută pentru a răspunde afirmativ. Deocamdată, strategia Sony de a reduce costurile în timp ce crește prețul de bază al produselor sale face minuni pentru rezultatul final.