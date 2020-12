Review Sony Xperia 5 II – un high-end compact atipic

În ultima lună am testat primul meu Sony – un Xperia 5 II. A fost o experiență interesant, pentru că nici telefoane compacte nu mai testasem până acum.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip Super OLED, cu dimensiunea de 6,1 inci, (raport ecran/corp de ~81%), aspect 21:9, rezoluție 1080 x 2520 pixeli, densitate de 449 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 6, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+), Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) si GPU Adreno 650 Memorie RAM 8 GB de RAM Camera foto Principală: triplă – 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

– 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS

– 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55″, Dual Pixel PDAF Are tehnologie Zeiss, LED flash, opțiune de fotografie panoramică, HDR, eye tracking. Filmează [email protected]/30/60/120fps HDR, 1080p, având 5-axis gyro-EIS, OIS. Secundara: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm, cu HRD, care filmează la [email protected], având 5-axis gyro-EIS Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 128 GB), extensibil prin slot-ul combo SIM – microSDXC Conectivitate Hybryd-dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; bluetooth 5.1, A2DP, aptX HD, LE; GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) Sistem de operare Android 10 (cu update promis spre Android 11) Acumulator 4000 mAh din aliaj Litiu-Ion, compatibilă cu Fast Charge la 18 W (USB Power Delivery 3.0) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; disponibil în trei culori: Negru, Gri, Albastru și Roz; mufă de încărcare micro-USB, mufă jack audio

Cutia este pe măsura telefonului – lungă și îngustă. În interior găsim încărcătorul de perete, cablul de alimentare USB-C, garanția și câteva broșuri. Dacă vi se pare că lipsește ceva, ei bine, aflați că nu! Tăvița pentru SIM este astfel construită încât să poată fi desfăcută ușor, cu degetul, fără a mai fi nevoie de vreo cheiță. Poate nu pare mare lucru, dar unul ca mine, care testează zeci de telefoane pe an, apreciază abordarea user friendly. Practic, dacă vrei să testezi un SIM de la o altă rețea, poți face asta pe stradă, din mers!

OK, am să recunosc de la început – am avut mari probleme să mă adaptez la acest design compact. Pur și simplu nu mi se pare pentru mine. Însă, am să-i dau Cezarului ce este al Cezarului, și am să admit că este la fel de ușor de utilizat atât cu o mână, cât și cu ambele. Bine, cu condiția să îi cumperi o husă. Am testat pănă acum destule telefoane încât să fiu crezut când spun că este o bucată de săpun! Efectiv alunecă de pe orice suprafață!

Fiind extrem de îngust și de lung, grosimea pare prea mare, deși nu este cazul la 8 milimetri. Spre exemplu, OnePlus 6 personal, desi are aproape aceeasi grosime (7,8 mm), pare muuult mai suplu. Asta doar datorită dimensiunilor diferite.

Displayul este unul de tip punch hole, cu camera în partea stângă sus, iar marginile relativ înguste. Tot acolo avem un LED de notificare, ceva ce vezi tot mai rar pe un smartphone din 2020. Pe spate avem logo Sony, camerele și senzori, iar pe laterale avem SIM tray-ul în stânga, butoanele de ON/OFF, de volum și cel de Google Assistant. Apropo, nu înțeleg de ce au făcut asta, mai ales că el nu poate fi re-mapat, cel puțin nu fără root. Senzorul de deblocare se află pe butonul de pornire, lucru care mi s-a părut și el ciudat. Recunosc însă că m-am obișnuit repede cu el și am uitat la fel de repede că nu am deblocare facială. Muchiile sunt ușor rotunjite la cadrul metalic, de aluminiu, al telefonului.

Întreaga construcție a telefonului emană calitate și bun gust. Nici măcar faptul că sticla cu care este acoperit telefonul adună amprente într-un mare fel nu mă deranjează la fel de mult ca în cazul altor telefoane. Trebuie remarcat și standardul IP65/IP68 pe care telefonul îl are, deși vorbim de un terminal care are patru butoane și un sistem atipic pentru SIM tray.

Fiind dotat cu un hardware de ultim moment, smartphone-ul zburdă cu orice joc sau program instalat. Android 10 cu update promis către 11, cu prea puține intervenții de la producător – cam așa ar trebui să arate fiecare vârf de gamă din 2020! Bravo Sony!

Pentru un telefon de vârf lipsa deblocării faciale poate fi ciudată. Însă nu i-am simțit lipsa deloc, pentru că deblocarea pe amprentă funcționează impecabil. M-am temut inițial că butonul este prea mic și îl voi rata, însă nu s-a întâmplat.

Ca aplicații preinstalate specifice acestui terminal avem Tidal (are o ofertă de trei luni gratis la conectare), Linkedin, Facebook, Netflix, plus jocul Call of Duty. Game Enhancer oferă diferite setări precum customizabile de Performanță/Battery Life pentru jocul respectiv, de unde poți porni Screen Recording, de exemplu, sau a configura modul Focus (dezactivarea notificărilor sau a apelurilor în timp ce te joci, sau forțarea închiderii automate pentru aplicațiile ce ocupă memorie inutil în acest timp).

Side Sense este o funcție menită să ușureze utilizarea telefonului cu o singură mână, oferind un meniu mic din care poți lansa aplicațiile preferate, precum și a porni anumite functii ad-hoc, precum “Multi Window” și “One-Handed Mode”. Acesta se activează la o atingere dublă a marginii telefonului, de unde poți configura diferite acțiuni/gesturi. Nu am găsit prea folositoare opțiunea, pentru că mi se pare că o activam accidental.

Dynamic Vibrations folosește motorașul pentru vibrații pentru a augmenta sunetul pe care îl redă telefonul – practic, când asculți muzică sau te uiți la un video, frecvențele joase produc o vibrație, ca un subwoofer, iar intensitatea este ajustabilă, pe trepte. Deși pare interesant, în timp tinde să devină enervantă și consumă baterie la modul intensiv.

În articolul precent, Ștefan mă întreba dacă voi remarca fluctuații de semnal. Ei bine, nu a fost cazul, dar am remarcat că nu are aceeași performanțe ca telefonul personal. OnePlus 6 arată mai multe liniuțe la semnal față de Xperia 5 II, lucru care nu m-a deranjat tot timpul. Erau unele momente ăn care nu prea mă auzeam cu interlocutorul, dar nimic atat de constant încât să producă nemulțumiri.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: aici și aici

3D Mark

PC Mark

Știu că voi supăra destui cititori, dar mie mi s-au părut culorile mai ”cinstite” decât pe mult-lăudatele paneluri Samsung. Ele sunt mai apropiate de cele din natură, nefiind deloc încărcate artificial de vreun chipset. Referesh rate-ul de 120 Hz nu mă dă peste cap, dar recunosc că în Call of Duty ajută mult. Tot la minusuri aș trece faptul că Youtube, dar și alte platforme de streaming video, nu au optimizat materialele pentru un astfel de screen ratio. Bine, asta nu m-a împiedicat să urmăresc câteva episoade din The Big Bang Theory pe telefon. Apropo de asta, Sony a marketat termenul de CinemaWide Display pentru acest tip de panel.

Cam așa arată un meci de fotbal redat pe acest smartphone (calitatea transmisiei a fost precară, de aceea arată atât de rău):

Sunetul este un alt atuu al telefonului. Cele două difuzoare redau un sunet stereo clar și care nu distorsonează. În plus, chiar și la un nivel înalt al sunetului basul se aude corect și mai mult decât cinstit.

Oarecum de așteptat, terminalul este spectacol la acest capitol. În primul rând trebuie lăudată amplasarea modulului foto de pe spate, care nu iese prea mult în evidență. Apoi, dacă discutăm despre performanțe, ei bine Chapeau bas, Sony! Telefonul poate oricând înlocui o cameră foto sau video, chiar și pentru cei mai pretențioși. Sony a integrat optica de la Zeiss aproape perfect cu tehnologia proprietară de la camerele lor. De ce nu perfect? Păi. vă zic mai jos

Atât pentru foto, cât și pentru cea video, aplicațiile native din Android sunt simple. Atât de simple încât, pentru camera principală nici nu aveam mod bokeh, iar cel de la camera selfie nu excelează deloc. Tot la capitolul lipsă trecem și nigh mode. Mai sunt unii care se plâng de lipsa filmării 4K, dar pe mine nu m-a deranjat asta. Personal, mi se pare doar un artificiu de marketing, fără relevanță pentru utilizatorul final.

Mai există și două aplicații speciale de foto și de video, care seamănă izbitor cu cele de pe camerele Sony. Ai acolo mai multe setări și posibilitatea de a alege tot felul de scenarii, dar nu sunt utile decât împătimiților. Adică nu mă aștept să văd vreun fotograf la nuntă făcând poze cu Xperia 5 II!

camera principală

camera selfie

La filmare mi se pare că se descurcă peste media telefoanelor similare. Încă o dată, nu dați în mine, dar nu sunt fanul tehnologiilor care distorsionează imaginea, cum mi se pare că face Samsung.

O baterie atât de mare într-o carcasă miniaturală este încă un punct în plus pentru Sony. Cei 4000 mAh au reușit să mă treacă ziu a liniștit, deși am avut tot felul de ședințe (video sau doar telefonice), am citit știri și am mai vizionat ceva Netflix. Iar toate astea le-am făcut cu refresh rate setat la 120 Hz, ceea ce mă face să cred că la 60 Hz aș fi putut liniștit să trec de pe o zi pe alta.

O chestie interesantă observată de mine este cea cu privire la viteza încărcării: dacă până la 90% merge rapid, ultimele 10 pricente sunt o corvoadă. Dar este posibil să fie setat așa tocmai pentru a proteja acumulatorul în timp.

La eMag îl găsiți la 3899,99 RON, ceee ce reprezintă un preț decent. Am văzut că Flanco, Altex sau Media Galaxy nu îl mai au pe stoc, iar ultimul preț de pe site e cu 500 lei mai mic decât cel precizat de mine. La 3400 RON devine deja un best-buy, dacă mă întrebați pe mine.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

display excelent

refresh rate de 120 Hz

sistem de operare integrat excelent

construcție calitativă

SIM tray care nu necesită chieță specială pentru deschidere

poziționarea senzorului de amprentă pe butonul de ON/OFF

ușor de utilizat cu o singură mână

modul PRO la camerele foto-video

bateria mare și consum bine optimizat

trecere la Android 11 deja anunțată

LED de notificare

suport pentru card SD

Corning Gorilla Glass 6 pe ambele fete ale telefonului

hardware potent

CONTRA

design atipic pentru utilizatorul final

extrem de alunecos

adună amprentele într-un mare fel

camera foto este sub așteptări