TSMC si Sony vor produce o fabrica de semiconductori in Japonia

Este groasa rau! Criza semiconductorilor s-ar putea sa continue pentru mult timp de acum incolo, iar fabricile TSMC din Taiwan ar putea fi expuse in cazul unui conflict cu China.

Astfel, TSMC si Sony vor colabora pentru a deschide o fabrica noua in Japonia ce va fi gata in 2024. Pretul este estimat la 7 miliarde de dolari, insa guvernul nipon ar acoperi jumatate din costuri.

Noua fabrica, desi ar fi gata in 2024, ar dura pana ar ajunge la o capacitate mare de productie. In prima faza ar incepe sa produca cipuri pentru automobile.

Nici Sony si nici TSMC nu au confirmat alianta, insa este foarte posibil ca asa sa se intample in scurt timp. Criza de semiconductori va continua si singura solutie plauzibila este ca TSMC sa construiasca in alta parte in cazul in care acestia vor fi afectat de un posibil conflict cu China.