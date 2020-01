Specificatii la care trebuie sa fii atent cand alegi un laptop de gaming in 2020

Pentru pasionatii de jocuri video care aleg un laptop drept calculator principal, trebuie sa stiti ca sunt anumite specificatii cheie care nu ar trebui sa lipseasca din nici un laptop. Chiar daca pe hartie totul arata bine, uite la ce trebuie sa fii atent.

In prezent nu mai poti alege un laptop doar dupa niste simple denumiri din specificatii. Trebuie sa fii foarte atent atunci cand citesti datele tehnice pentru ca de multe ori poti sa iei teapa. Partial.

Ceea ce spun aici pentru laptop-uri poate fi valabil si pentru desktop-uri, dar acolo o sa vorbim intr-un articol dedicat. Insa in mare sunt lucruri similare.

Placa video

Laptop-urile de gaming sunt de mai multe tipuri: low, middle si high. Ele sunt impartite asa in functie de bugetul alocat. Insa am observat ca intr-un buget de 3000-4000 lei poti sa gasesti laptop-uri de gaming bune dar si laptop-uri office cu specificatii mult mai slabe chiar daca sunt la aceiasi bani.

Astfel, un laptop de gaming BUN trebuie sa includa cel putin o placa video GTX 1660Ti. De ce m-am rezumat fix la modelul acesta? Pentru ca in general laptop-urile care vin cu GTX 1650 nu au ecran de 144Hz ci doar de 60Hz si aici vine punctul 2.

Rata de refresh

Un gamer care se respecta stie diferenta dintre 60Hz si 144Hz. Cu siguranta nici un gamer nu va alege un laptop de 60Hz in ciuda procesorului puternic si a placii video de ultima generatie. Pentru ca stie ca sunt pur si simplu degeaba.

Rata de refresh trebuie sa fie de minim 120/140Hz si sunt laptop-uri care ajung si la 240Hz. Asadar, orice laptop de gaming ai alege trebuie neaparat sa aiba o rata de refresh mare.

SSD-ul

Aici multi se pacalesc cand citesc in specificatii ca laptop-ul are SSD. Cum bine stiti, SSD-urile pot fi in format SATA sau M.2 si cu conexiune diferita. Adica poate sa fie in format M.2 dar cu interfata SATA 3, iar atunci vitezele sunt tot mici.

Un laptop bun in 2020 trebuie sa aiba SSD in format M.2 si interfata PCI pentru a putea fi cu adevarat bun. Un astfel de SSD poate atinge viteze de peste 1Gbps in timp ce un SSD cu interfata SATA 3 este limitat la cativa Mb. Oricum mult mai bine decat un HDD 🙂

Memoria RAM

Laptop-urile de gaming au in prezent minim 8GB de RAM si pot urca pana la 16, 32 sau chiar 64GB memorie. Totusi, pentru o experienta buna recomand 16GB de RAM. Cei 8GB de RAM pot fi uneori prea putini daca esti o persoana pretentioasa, iar daca vrei ca laptop-ul sa te tina macar 3 ani atunci trebuie sa te orientezi catre 16GB RAM.

Personal nu vad un laptop de gaming cu 8GB de RAM, este putin si memoriile oricum sunt ieftine.

Mentenanta usoara

Un laptop de gaming trebuie sa permita desfacerea capacului de pe spate pentru a putea schimba usor componentele. Poate vrei sa faci un upgrade, poate vrei un SSD mai mare sau vrei sa mai adaugi memorie RAM. Un astfel de laptop trebuie sa permita desfacerea capacului de pe spate intr-un mod usor si intuitiv fara sa fie nevoie de o interventie in service.

Un HDD

Pe langa SSD-ul dedicat in format M.2 si cu interfata PCI, un laptop de gaming trebuie sa ofere si un HDD de cel putin 1TB pentru a putea stoca toate jocurile preferate. Sau macar sa aiba un SSD de peste 1TB.

Asa arata in viziunea mea si a noastra specificatiile cheie pentru un laptop de gaming in anul 20-20. Consideram ca un laptop de gaming BUN trebuie sa respecte aceste cerinte de bun simt mai ales ca nu sunt unele exagerate si nici foarte scumpe.

Am la test un laptop care respecta aceste cerinte si urmeaza si un review in curand. Dell Inspiron G3 il testez deja de o saptamana si pana acum nu i-am gasit defecte sau minusuri. Am gasit in schimb o greseala pe site-ul eMAG deoarece laptop-ul are 16GB RAM nu 8 asa cum este mentionat pe site.

Are HDD de 1TB, SSD de 256GB in format M.2, GTX 1660Ti si ecran de 144Hz. Capacul spate se scoate, am acces la componente usor si are si un pret bun: 5799 lei.

Crezi ca avem dreptate? Trebuie sa mai completam cu ceva? Sectiunea de comentarii va apartine.