Spider-Man Remastered – Ray Tracing impecabil si optimizare de nota 10

Cand eram mic imi placea sa ma uit la Spiderman (da, in titlu are cratima caci asa apara in numele jocului) si aveam o oarecare obsesie pentru el. Dar jocurile nu mi-au placut niciodata. Am avut ocazia sa testez noul Spider-Man Remastered, un joc despre care nu stiam nimic pana…acum.

Cum spuneam, nu stiam ca acest joc s-a lansat si nu stiam care-i treaba cu el. Am cautat putin pe internet, mi-au spus si prietenii si am aflat ca ar fi un super joc cu o grafica de nota 10. Serios? Hai sa vedem!

Am luat jocul de pe Steam, are 59 de GB si daca aveti net bun il descarcati rapid. Eu am descarcat constant cu 85-90MB/s prin Fiberlink 1000. Super net!

Si aici incepe povestea mea cu acest joc. Repet, nu stiam NIMIC despre el. Mi-am facut setarile inainte sa intru in joc, te lasa. Am selectat rezolutia, monitorul, nivelul de detalii (totul pe maxim), Ray Tracing On si gata.

Am avut un soc…jocul se vedea ORIBIL. Oribil rau de tot. M-am jucat asa o perioada, azi zis ca poate asa arata el….dar era prea de tot. Am umblat prin setari, nimic. Ray Tracing On/Off, setari minime, nimic.

Noroc cu Alex ca i-am aratat situatia si mi-a dat un link de pe Youtube cu un baiat care te ajuta sa-ti faci setarile optime pentru acest joc. Asta nu mi-a placut. Trebuie sa urmaresti tutoriale ca sa faci jocul sa se vada bine by default?

Aparent este vorba de o simpla setare si anume Upscale Method. Trebuie setat pe IGTI, nu pe Off cum am pus eu initial. Nu ma intrebati, nu am idee de ce, Off era cel mai logic pentru mine si asa vine by default.

In fine, acolo am vazut ca jocul suporta si DLSS si AMD FSR 2.0. Tare asta! Fie ca ai AMD sau Nvidia poti sa te bucuri de upscalling foarte bun.

Dupa ce am trecut pe IGTI jocul in sfarsit se vedea bine. Iar prin bine vreau sa spun superb. Are o grafica fantastica si miscarile sunt cat se poate de smooth si de dinamice. Luptele (incepi imediat sa te bati cu niste baieti rai) sunt foarte dinamice si nu te lasa sa respiri prea mult. Ai un mic tutorial despre cum sa te feresti si sa ataci si gata, hai, la treaba.

Pe mine nu m-a interesat neaparat povestea. Stim foarte bine ce inseamna Spiderman si ce face el. Ce te mai poate surprinde? Insa grafica….trebuie mentionata.

Eu am un sistem destul de puternic zic eu, vi-l zic ca sa stiti pe ce a rulat jocul si ce asteptari sa aveti:

i5-12600K

GeForce RTX 3070

32GB RAM XPG DDR5 la 6000MHz

2TB SSD Kingston FURY Renegade

Windows 11

Toti prietenii imi spun ca am o racheta de PC, dar eu ma joc LoL, FIFA si alte jocuri vechi. Pai da…ca daca n-am avut PC bun cand eram mic ma joc acum jocurile pe care nu puteam sa le rulez cand eram…mic. Cam asta se intampla dar am si o lista cu jocuri noi.

Iar atunci cand am ocazia sa incerc un joc nou sau imi place mie un titlu pur si simplu, imi pun setarile grafice pe Ultra in masura in care jocul sa aiba minim 60FPS. Altfel simt cum sacadeaza si ma deranejaza. Prefer FPS in loc de detalii grafice, dar nu este cazul in acest moment.

Asa ca am activat Ray Tracing si l-am pus pe maxim in acest joc si nu mare mi-a fost mirarea. Efectiv vezi diferenta peste tot intre Ray Tracing On si Off. Va las niste poze sa vedeti.

Este incredibil cat a evoluat aceasta tehnologie si cum poate transforma un joc banal intr-un joc exceptional. Si o sa va rog sa faceti un experiement daca aveti cum. Incercati un joc cu Ray Tracing On, dar cumva sa nu stiti ca este activat. Puneti pe cineva sa-l activeze. Stati 30 min in acel joc si o sa observati imediat ca ceva este diferit. Se vede o lumina…altfel. Se vede o reflexie care pana acum nu era acolo.

Si uite despre ce vorbesc:

Ray Tracing Off Ray Tracing On

Observati fumul, observati reflexia de pe podea si focul.

Ray Tracing Off Ray Tracing On

Urmariti reflexia din geam. Are rost sa mai zic ceva?

Ray Tracing Off Ray Tracing On

Observati cum se reflecta plantele in podea.

Aici va las pe voi sa vedeti unde sunt diferentele, sigur le vedeti.

Bun, sper ca ati inteles cum arata Ray Tracing in acest joc. Si asta este doar inceputul. Pozele sunt doar niste poze…incercati jocul si vedeti exact cum arata. Acolo este magia.

Cat despre optimizare, jocul ruleaza impecabil cu multe FPS-uri indiferent de configuratie sau detalii grafice. Este un joc din 2022 care ruleaza foarte bine in 2K cu configuratia de mai sus. Am avut peste 100FPS tot timpul, media as zice 120FPS. Am atins si maximul de 170 cat stie monitorul.

Mi-a placut mult cum arata orasul si in ce fel este prezentata povestea. Detaliile din oras sunt foarte misto si vrei pur si simplu sa te plimbi ca sa vezi marele New York.

Prin unele review-uri/pareri de pe net, am inteles ca jocul se comporta mai bine pe PC si este mai prietenos cu mouseul si tastatura decat cu controllerul. Asa o fi, n-am incercat pe consola, nu am si nici nu am avut vreoadata Xbox sau PS.

Eu am vrut sa scot in evidenta grafica foarte buna, sa va spun ca are o optimizare excelenta si ca merge si pe PC-uri mai slabe, iar Ray Tracing este la posturi sa schimbe radical experienta intr-una mai realista.

Faptul ca are DLSS si FSR ii va ajuta pe gamerii cu PC-uri mai slabe sa ruleze jocul cu multe FPS-uri. Si recomand asta pentru ca nu scade foarte mult din calitatea video. Primesti un boost mare de FPS in conditiile in care detaliile grafice scad foarte putin, aproape insesizabil. Sunt convins ca cei care au monitoare Full HD nici nu vor vedea diferentele.

Daca sunteti fani Spiderman cred ca o sa va placa jocul din prima. O sa va place si mai mult oferta actuala de la PC Garage unde vei primi jocul gratuit la achizitia anumitor modele de placi grafice GeForce RTX din seria 30, sau anumite sistem/laptopuri cu grafica NVIDIA RTX. .

Spiderman remastered este un joc ce merita incercat si rulat pe detalii cat mai mari