Camerele auto Mio pot filma si cand masina este oprita

Sa sim sinceri, toti ne-am gasit masina lovita in parcare. Ca a fost o zgarietura pe bara sau cineva a dat cu usa mai tare, nu cred ca cineva a ramas fara „botezul parcarii” si nu a aflat niciodata cine a fost faptasul. Dar poti sa afli asta daca iti pui o camera Mio sa filmeze non stop.

Apropo, o sa aveti nevoie si de asta.

Camerele Mio sunt printre cele mai bune din piata. Poate nu tot timpul o sa gasiti cea mai buna filmare la ei, dar sunt camere complexe cu zeci de functii care pot sa te ajute in diferite situatii. Calitatea filmarii nu este totul.

Statisticile arata ca 40% din accidentele au loc in timp ce vehiculul este parcat sau in timpul manevrelor. Exista si o explicatie pentru asta: masinile sunt mai mari, vizibilitatea mult redusa la unele modele (oglinzi mici, luneta ingusta), dar locul de parcare a ramas acelasi. Da, exista senzori de parcare si camere de marsarier, dar uneori sunt inutile. Personal n-am auzit senzorii pentru ca aveam muzica data mai tare si am lovit fix masina lui tata.

Ce puteti face in situatia in care cineva, nu stiti cine, va lovit masina in parcare?

Poze si filmari la pagube Incercati sa identificati un martor care a vazut accidentul Declarati accidentul la politie

Cam astia sunt pasii clasici. Dar, daca ai o camera Mio care filmeaza si cand motorul este oprit, te-ai scos. Ca vezi cine ti-a lovit masina. Si am detaliat in articolul asta ce sa faceti si ce aveti nevoie.

Nu toate camerele sunt compatibile. Modul de parcare pasivă este disponibil pe modelele Mio MiVue C545, C580, 821, 826, 846, 866 și 886 4K. Dar dacă doriți mai mult decât atât, alegeți o cameră cu Smart Parking, care începe să înregistreze nu numai atunci când detectează o coliziune sau un impact, ci și atunci când detectează o mișcare în fața mașinii.

Modul Smart Parking este disponibil pe Mio MiVue C380 Dual, C540, C541, C560, C570, C580, C588T Dual, 731, 732, 733, 785, 786, 788, 792, 795, 798, 798 Pro, 798 Dual, 798 Pro Dual, 812, 818, 821, 826, 846, 866, 886 4K, J60, J85.