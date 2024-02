Încă un mit spulberat: dungile întunecate din atmosfera lui Venus nu sunt dovada existenței vieții acolo

Cercet─âtorii au efectuat experimente care pot rezolva unul dintre cele mai mari mistere ale lui Venus.

Astrochimi╚Ötii – ├«mi e greu s─â scriu denumirea, ap─âi s─â ├«ncerc s─â ├«n╚Ťeleg – sugereaz─â c─â mineralele con╚Ťin├ónd fier ar putea fi substan╚Ťa misterioas─â care absoarbe radia╚Ťiile ultraviolete ├«n norii care ├«nconjoar─â cea de-a doua planet─â de la soare.

Atunci c├ónd este observat─â ├«n lumin─â ultraviolet─â, planeta prezint─â dungi ├«ntunecate acolo unde ceva absoarbe acele lungimi de und─â de ├«nalt─â energie. De-a lungul decadelor, s-au propus diverse explica╚Ťii pentru aceast─â situa╚Ťie, de la clorura feric─â la diferi╚Ťi compu╚Öi de sulf ╚Öi chiar microorganisme. Cu toate acestea, concluziile recente ale cercet─âtorilor condus─â de Clancy Zhijian Jiang ╚Öi Paul Rimmer de la Laboratorul Cavendish al Universit─â╚Ťii Cambridge din Anglia indic─â faptul c─â substan╚Ťa misterioas─â ar putea fi legat─â de chimia bazat─â pe fier, elimin├ónd astfel ideea vie╚Ťii venusiene.

Atmosfera lui Venus este alc─âtuit─â ├«n principal din dioxid de carbon, ├«ns─â norii afla╚Ťi la altitudini ├«ntre 48 ╚Öi 65 de kilometri deasupra suprafe╚Ťei fierbin╚Ťi sunt forma╚Ťi din pic─âturi mici de acid sulfuric, ├«mbog─â╚Ťit cu minerale con╚Ťin├ónd fier.

Grupul condus de Jiang ╚Öi Rimmer a sintetizat diferite compu╚Öi de fier care ar putea exista ├«n norii lui Venus ╚Öi i-a plasat ├«n concentra╚Ťii variabile de acid sulfuric. Au descoperit c─â, atunci c├ónd dou─â faze minerale – rhomboclase ╚Öi acid sulfat feric – sunt combinate, rezult─â un absorbant ultraviolet eficient.

De╚Öi noua descoperire ar putea dezam─âgi cei care sperau la via╚Ť─â venusian─â, r─âm├óne deschis─â posibilitatea microbilor pe a doua planet─â de la soare. Orice form─â de via╚Ť─â microbian─â ar trebui s─â fac─â fa╚Ť─â norilor toxici de acid sulfuric ╚Öi lipsei aproape totale a apei ├«n atmosfera venusian─â.┬á╚śtiu, agentul Mulder ar fi fost ├«nc─â convins c─â e o conspira╚Ťie ├«n spate ╚Öi c─â adev─ârul e ├«nc─â acolo… ­čśŤ

├Än cele din urm─â, r─âspunsurile la aceste ├«ntreb─âri pot fi ob╚Ťinute doar prin ├«ntoarcerea pe Venus cu noi ╚Öi ├«ndr─âzne╚Ťe misiuni. NASA inten╚Ťioneaz─â s─â lanseze misiunea DAVINCI („Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging”) ├«n 2029, care va examina atmosfera lui Venus arunc├ónd o sond─â ├«n ea, ├«ncerc├ónd s─â confirme identitatea absorbantului UV ╚Öi s─â confirme sau s─â exclud─â prezen╚Ťa fosfinei. A doua misiune NASA, numit─â VERITAS („Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy”), a╚Öteapt─â o decizie final─â cu privire la viitorul s─âu. ├Äntre timp, Agen╚Ťia Spa╚Ťial─â European─â (ESA) se ├«ndreapt─â ╚Öi ea spre Venus cu misiunea EnVISION, care va fi lansat─â la ├«nceputul anilor 2030 pentru a studia atmosfera ╚Öi geologia planetei. (Prima misiune a ESA pe planeta, Venus Express, este ├«nc─â opera╚Ťional─â, av├ónd lansarea ├«n noiembrie 2005 ╚Öi o activitate de 18 ani.)

Oricum ar fi, sunt convins c─â fosta mea coleg─â care ├«mi explica mereu despre rezonan╚Ťa cosmic─â, destin ╚Öi predestinare, este ├«nc─â de p─ârere c─â barbatii sunt de pe Marte, femeile de pe Venus. ­čÖé

Sursa: space.com