Opinie nepopulară: șoferii care au mașini cu sistem de infotainment și nu îl folosesc la apeluri ar trebui să dea test de IQ

Am analizat destulă vreme dacă să scriu sau nu acest editorial și, mai ales, dacă el să fie redactat în acest fel…

După ziua de vineri, când era să fiu lovit de trei ori de asemenea participanți la trafic – că șoferi nu pot fi numiți – am decis că nu are rost să mai aștept sau să mai nuanțez tonul.

Să începem cu începutul: conduc un Logan din 2005 și, mult mai des, un Kodiaq din 2019, despre care am mai scris pe aici. Dacă la ultima mașină este clar că am sistem de infotainment care permite interacțiunea cu telefonul fără vreun periocol pentru mine, pasageri, pietoni sau alți participanți la trafic, pe prima nu am așa ceva. Cu toate acestea, primul lucru pe care l-am făcut când s-a ars radioul original a fost să caut un model compatibil care permite și preluarea de apeluri. Bineînțeles că nu este la fel de comod de folosit și permite doar câteva opțiuni simple – să preiau apeluri, să le resping sau să ascult muzică direct de pe smartphone – dar m-a ajutat să nu mai fiu dependent de privit în display-ul telefonului, când conduc.

Ei bine, deși văd tot mai multe automobile noi și sofisticate în traficul din Timișoara, unele care valorează noi spre sau peste 100k Euro, văd că mulți dintre cei care le conduc vorbesc la telefon ținându-l în dreptul gurii. Da, ați citit bine, îl folosesc pe speaker, nu îl țin la ureche sau în altă poziție… Pentru exemplificare, vedeți poza de mai jos:

Am vrut să fac poză unui șofer de aici, dar m-am gândit că nu aș repecta GDPR și nu doresc să fac așa ceva. 🙂

V-am zis că vineri era să fac de trei ori accident cu asemenea indivizi, dar asta nu înseamnă că doar atunci am avut problema asta. Iar printre mașinile în care se aflau indivizii se numărau un Tesla Model X, un Maserati, un Jaguar și un Mercedes!!! Toate erau modele noi sau foarte noi și mă îndoiesc să fie chiar toate cu probleme la acel sistem care le-ar permite să vorbească fără a mai ține telefonul în mână.

Singurul lucru care ar putea explica o asemenea situație ar fi incapacitatea șoferilor să citească un manual de utilizare sau, pur și simplu, prostia. Mă gândesc că, dacă dai o căruță de bani pe o mașină ai tot interesul să o folosească la capacitate maximă, nu doar ca și cai putere…

De aceea spun, pe ăștia, dacă îi prinde poliția, ar trebui să-i testeze din punct de vedere intelectual, ca să vadă dacă înțeleg pe ce lume trăiesc…

Prezentul articol reprezintă exclusiv părerea autorului!