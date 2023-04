STAR WARS Jedi: Survivor intra in clubul celor mai proaste optimizate titluri lansate pe PC

Credeati ca The Last of Us Part 1 consuma multa memorie video? Faceti cunostinta cu Star Wars Jedi: Survivor – cunoscut sub numele „21GB VRAM”.

Star Wars Jedi: Survivor a fost lansat astazi pentru PC, Playstation 5 si Xbox Series S|X. Acesta este un sequel pentru Star Wars Jedi: Fallen Order, care a fost o experienta single-player placuta.

Ambele jocuri folosesc Unreal Engine 4, iar Fallen Order imi aduc aminte ca rula intre 50-90fps pe un GTX 1070 la rezolutia 1440p si cu detalii High-Ultra. Imi aduc aminte ca am fost impresionat de calitatea portarii si a graficii.

Survivor foloseste acelasi engine, aduce ray-tracing si ca orice sequel a crescut in ambitii. Hartile sunt mai mari, iar continutul mai mult. Pe partea grafica imbunatatirile nu par drastice.

In timp ce versiunile pentru console par sa fie optimizate decent, varianta lansata pe PC este un monstru – si nu unul prietenos. Fara nici o explicatie logica, titlul consuma pana la 21GB de memorie VRAM facandu-l imposibil de jucat pe orice masina. Au fost lansate 3 patch-uri deja dar acesta in continuare nu ofera o experienta fluida indiferent de sistemul din dotare.

Incerc sa gasesc un argument logic pentru ce se intampla, fara a intra in conspiratii, dar efectiv nu gasesc.

Va recomand video-ul mai jos de la inceput pana la minutul 14. Prezinta mai multe sisteme testate si vorbeste lejer despre rezultate.