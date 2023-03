The Last of Us Part 1 pentru PC are parte de o lansare dezastruoasa

The Callisto Protocol, Wild Hearts, The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition si multe alte titluri lansate pe PC in ultimele luni s-au confuntat cu probleme tehnice grele.

In aceiasi categorie rusinoasa a ajuns si The Last of Us Part 1. Mult asteptatul titlu si-a facut debutul intr-un final pe cea mai populara platforma de gaming si este aproape imposibil de jucat. Pe scurt jocul se opreste din functionare pentru multi utilizatori dupa 15-20 de minute, in timp ce altii observa cu stupoare cum memoria placii video este chiar si in meniu utilizata 100% indiferent daca vorbim de 8 GB sau 12GB VRAM.

Varianta pentru PC a fost portata de Iron Galaxy. Desi Sony detine Nixxes – un studio expert in portari pe PC, acestia au preferat sa lase TLoU in mana celor cu un CV deloc imbucurator. Tot Iron Galaxy au fost responsabili pentru dezastrul numit Batman: Arkham Knight in 2015, care a avut nevoie de cateva luni bune pana a ajuns la stadiu de produs finisat pentru PC.