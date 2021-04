Statii de incarcare Tesla deschise in Bucuresti

Darius a vazut primele statii de incarcare Tesla la el in Timisoara. A fost un mare hype in online-ul romanesc si puteti vedea LIVE-ul alaturi de George Buhnici mai jos. Tot atunci am aflat ca Tesla construieste in Bucuresti alte statii.

Ele se afla in parcarea Mall Promenada si sunt 6 la numar. Urmeaza alte statii Supercharger la Pitesti si Sibiu. Este un pas mare pentru Romania si speram sa vedem din ce in ce mai multe.

O sa va vorbesc si eu despre experienta mea cu o masina electrica in zilele urmatoare.