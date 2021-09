Un studiu Microsoft confirma ca lucratul remote scade productivitatea si inovatia

Lucratul remote (de acasa) a devenit rapid noua normalitate in timpul pandemiei Covid 19 mai ales in cazul celor care lucreaza in domeniul IT si pentru majoritatea celor care nu sunt dependenti de un anumit loc sau anumite aparaturi pentru a-si putea desfasura activitatea.

Microsoft facea parte din acele companii optimiste care chiar au anuntat ca din 4 octombrie se vor intoarce la birou, dar varianta Delta a Covid le-a dat planurile peste cap si cauta o solutie hibrid astfel incat lucratul 100% remote sa fie inlaturat din discutie.

Un studiu intern efectuat de Microsoft pe 61000 de angajati in perioada decembrie 2019 si iunie 2020 a subliniat niste aspecte importante: oamenii comunica mai putin in mod direct prin telefon sau sedinte si prefera utilizarea e-mailului, SMS-urilor sau orice alt mod de comunicare asincron. Sedintele de lunga durata au scazut in numar si au fost inlocuite cu sedinte foarte scurte, unde majoritatea refuza pornirea camerelor web.

Studiul a mai subliniat un aspect important: majoritatea angajatilor lucrau mai multe ore de acasa comparativ cu perioada pre-pandemie de la birou.

Chiar daca volumul de munca a crescut, aceasta comunicare asincrona si scurta duce la lipsa de inovatie si in loc sa se lucreze calitativ, s-a trecut la cantitate.

Totusi, studiul arata ca nu toti angajatii sunt incantati de lucratul de acasa si personal, argumentele pentru mersul la birou din studiul Microsoft mi se par plauzibile din punctul de vedere al unui angajat.

In timp ce Microsoft cauta o solutie echilibrata, Google a anuntat deja ca taie salariile celor care vor sa lucreze de acasa.

Apple avea de gand sa isi cheme angajatii 3 zile din 5 pe saptamana la birou tot din octombrie, dar au mutat pentru ianuarie 2022 in contextul aceluiasi virus Covid.

Studiul integral Microsoft il puteti citi aici.