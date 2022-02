Subaru are probleme financiare – am putea sa ne luam ramas bun de la companie?

Subaru, companie japoneza cu traditie, are probleme financiare. Profitul a scazut cu 66%, productia cu 20% si vanzarile cu 35%.

Criza de semiconductori a afectat foarte grav compania auto, mai mult decat pe ceilalti. De asemenea, costurile de productie ridicate ale materiei prime in combinatie cu criza de cipuri, a dus la aceste cifre dezastruoase la nivel mondial.

Subaru are probleme financiare destul de mari la nivel global, iar la ei acasa in Japonia nu o duc prea bine. Tesla prinde contur si acolo si fura din clientii care ar fi putut alege un Subaru.

Subaru nu are modele electrice si nici modele hibride interesante. In Europa abia daca mai exista ca brand si vezi putine modele pe strazi. Daca trendul se mentine astfel, am putea sa ne luam ramas bun de la acest brand cu traditie. Poate doar daca in ultima clipa realizeaza ce au de facut.

Subaru Solterra este un SUV electric, primul realizat de ei. Momentan n-am vazut sa se discute prea mult despre masina asta.