Tenda i27 AX3000 AP review: rapid si cu PoE

In caz ca ati urmarit subiectul, am tot testat si cautat niste AP-uri bune pentru noua casa unde ne-am mutat recent. Asa ca am pus mana la un moment dat si pe acest Tenda i27, un acces point cu PoE destul de rapid.

Pentru toata seria articolelor tehnice ca urmare a mutarii la noua casa, avem un tag separat, de care incerc sa leg povestile mele despre intreaga experienta de mutare intr-o casa care va fi, intr-un final, inteligenta.

Tenda i27 este un acces point (atentie, nu e router, nu face routare) AX3000 care merge pe PoE – power over ethernet. Vitezele maxime combinate fiind de pana la 3000 Mbps… mai precis 2976 Mbps.

Specificatiile Tenda i27 AX3000 AP

Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

benzi 2.4 GHz & 5GHz cu pana la 1.8 Gbps viteza combinata prin agregare

Pana la 180 metri range

PoE – absolut necesar pentru mine

Ce gasim in cutia unui astfel de AP

Gasim AP-ul, evident, un adaptor LAN/POE si un alimentator. Plus cateva dibluri si accesorii de prindere prindere.

Test de viteza cu Tenda i27 AX3000 AP

Pentru comparatie, atasez si cel mai bun rezultat de viteza, pe WiFi, folosind solutia mea actuala.

Tenda AP i27 IPCOM 6 LR Pro

Se poate observa cu usurinta ca acest acces point Tenda ofera rezultate similare, chiar mai bune. Insa, per total, sunt viteze pe care acum, cu WiFi 6, aproape ca le ajung pe cele de pe cablu.

Concluzie

Dintre tot ce am testat pana acum, acest AP cred ca va fi cel mai accesibil ca pret. Cumva e si cel mai rapid, chiar daca la o diferenta nesemnificativa.

Din nou, la capitolul acoperire nu am sesizat vreo diferenta, cel putin nu in casa mea de metal. Posibil in case de beton sa fie alta situatia.