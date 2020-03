Inca se dau tepe pe OLX

Am cont pe OLX de prin 2012 si am vandut zeci de produse. Niciodata nu am dat teapa si nici nu am primit. Insa o metoda de inselaciune exista si trebuie sa fiti atenti.

In urma cu cateva luni, pe un grup de Facebook, cineva a primit fix un mesaj ca cel din articol. Culmea, omul care a primit mesajul nu era sigur daca este teapa si chiar a fost aproape sa trimita produsul. Sincer, cu un ochi radeam si cu celalalt plangeam.

Recent am inceput sa primesc si eu astfel de mesaje si tot ce fac este sa le ignor. Sunt tepe veritabile si va sfatuiesc sa nu raspundeti ci sa blocati imediat utilizatorul. Sunt niste roboti sau chiar persoane reale uneori care o sa va traga o teapa frumoasa.

Problema este discutata pe forumuri de mult timp deci nu este ceva nou, doar ca in cei 8 ani de OLX abia acum am inceput sa ma lovesc de problema asta. Ce se intampla daca intri in jocul acesta? Povestea este asa:

Îți scrie în română stricată că, dacă îi trimiți în Anglia, plătește el curier și îți face plata în avans. Îți dă un ordin de plată fals și încearcă să te convingă că el a expediat banii și să îi expediezi produsul, că va dura 2-3 zile să îți intre banii în cont și se grăbește.

Cam asa sta treaba cu teapa respectiva. Evident mai sunt si alte tepe, le gasiti la zoso pe blog.