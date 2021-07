Țepele din reprezentanțele auto – cum să le eviți pe cât posibil

Stiu ca o sa va placa subiectul asta si m-am gandit de mult timp sa vorbesc despre asta. Cred ca este momentul potrivit sa vorbim acum, oricum este vara si in perioada asta nu prea sunt stiri din IT despre care sa vorbim asa ca meritam sa ne relaxam putin.

Vreau sa va vorbesc despre tepele din reprezentanele auto, indiferent de brand. Cu siguranta si voi ati fost pacaliti de reprezentanta cel putin o data. Poate ati continuat sa mergeti tot acolo pentru a pastra garantia masinii, poate ati cautat un alt service. Cert este ca toti ne-am luat teapa, iar daca cineva spune ca nu atunci ori este foarte norocos ori nu stie ca a luat teapa.

Vreau sa va povestesc cateva intamplari traite de mine si de rudele mele. O sa va spun doar povestile despre care stiu ca sunt adevarate si pe care le-am putut verifica intr-un fel sau altul.

Prima intamplare a fost la un service Dacia, sincer nu mai stiu cum se numeste. Era undeva prin Berceni. Se intampla prin 2006 cand tata trebuia sa mearga cu Solenza la prima revizie. Da, am avut o Solenza din 2005, cheala, ultima bucata din Romania. Ne-am dus la reprezentanta pentru schimbul de ulei si tot atunci a fost si ultima oara cand masina aia a mai fost intr-o reprezentanta.

Pe scurt, baietii au ridicat masina pe elevator, a stat asa o ora si cam aia a fost. Nu s-a atins nimeni de ea si la final am primit factura. Din fericire noi am stat cumva intr-o sala de asteptare cu vedere fix in atelier si vedeam masina tot timpul. Nu s-a atins nimeni de ea pret de o ora. Nu au schimbat uleiul, nu au schimbat filtrele, nici macar nu s-au uitat la ea in scarba. Nimic! Norocul nostru a fost ca ne-am dat seama…ce a urmat nu mai conteaza.

O alta intamplare recenta este tot cu Dacia. Acum 2 ani o ruda si-a cumparat un Duster nou nout. Sincer sa va spun nu mai stiu care-i care, dar la mijloc sunt Cobalcescu si Meridian. S-a dus la unul dintre acesti dealeri pentru revizie iar pretul cerut pentru schimb de ulei si filtre a fost de 1500 lei! Da, 1500 lei niste amarate de filtre pentru Dacia si pentru un ulei care costa 120 lei 5 Litri! Pentru ca omul nu a fost prost s-a dus si la celalalt dealer unde a primit o oferta mai umana, 500 lei. Ultima oferta de 500 lei a fost primita la un dealer din Militari, Bucuresti. Nu stiu ce dealer Dacia este acolo.

Skoda! Grupul VAG, mult iubitul grup! Skoda Rapid din 2015, pret de achizitie de putin peste 15.000 euro. O masina ieftina pe care proprietarii au ales sa o cumpere tocmai pentru intretinerea accesibila, dat fiind si faptul ca motorul este mic, 1.2 TFSI de 90 cai putere. Surpriza mare! Ajungi sa platesti 1000 de euro in reprezentanta pentru o revizie (filtre si ulei) si un set de placute de frana! Este teapa sau nu? Eu zic ca da.

Masina a fost revopsita pe garantie in reprezentanta dupa ce lacul s-a exfoliat pe capota si plafon. Cum problema este cunoscuta la respectiva culoare, baietii nici nu au stat la discutii si ne-au asigurat ca masina va fi revopsita integral. Vrajeala maxima! Masina a fost revopsita pe bucati, depinde cum a batut vantul in reprezentanta si au vopsit elementele pe care au avut ei chef. Ne-am dat seama tarziu cand am decis sa-i fac un polish si am vazut diferentele de culoare.

Tot la Skoda as putea sa va mai spun de preturile enorme pe care le practica la orice intrare in service pentru revizie. Nu cred ca am facturi sub 1000 de euro pentru chestii de baza, gen filtre, ulei, discuri de frana, bujii. Din pacate masina nu este a mea ci a socrului deci nu am putere asupra ei, iar el este fan reprezentanta auto…

O alta problema comuna in reprezentantele auto este schimbul uleiului la cutia de viteze. In aproape toate cazurile, indiferent de masina, o sa ti se spuna ca uleiul la cutia de viteze nu se schimba niciodata, ca asa zice producatorul? Care producator? Producatorul masinii. Ce nu stie lumea este ca uleiul la cutia de viteze se schimba, iar producatorul cutiei de viteza, ZF, GETRAG, Aisin etc, mentioneaza clar cand trebuie schimbat.

Cutia mea de pe Reno este un Getrag cu 6 rapoarte, celebra EDC cu dublu ambreiaj. Am sunat la Reno si mi-au spus ca uleiul nu se schimba niciodata la cutie. Ba ma lasi? Getrag spune sa-l schimb la 120.000km.

Tot de la Reno/Dacia pot sa va mai spun un lucru direct de la sursa, de la un mecanic care a lucrat acolo si care si-a dat demisia la scurt timp dupa ce a vazut ce mizerii se fac acolo. Vorbesc de Cobalcescu, o locatie mare din Bucuresti. Daca te duci cu uleiul tau de motor in speranta ca baietii ti-l vor pune pe acela…te inseli. Pentru ca nimeni nu are cum sa dovedeasca faptul ca in masina ta este uleiul tau sau altul, baietii aleg sa-ti puna uleiul lor ieftin, iar pe al tau il vor pune la ei in masini. Ai cum sa dovedesti ca in motor este uleiul tau, sa zicem Motul? Nu ai cum.

La fel si cu lichidul de frana, un fluid foarte important care trebuie schimbat periodic si trebuie schimbat corect, adica dat fiecare roata jos si aerisit tot sistemul de franare. Fie prin metoda clasica cu dat la pedala fie se foloseste o pompa electrica. Aici este cu dus si intors, dupa chef, mai ales ca este o operatiune ieftina. Daca baietii nu au chef de tine atunci iti vor scoate lichidul de frana din vas si iti vor pune altul nou. Atat! Daca au chef vor face schimbul asa cum trebuie…

Personal am refuzat de mult timp sa mai calc prin reprezeantante auto. Am mecanicii mei la care apelez, mult mai ieftini si mult mai priceputi decat cei din reprezentante. In plus, piesele prefer sa mi le cumpar eu singur de la magazinele online cunoscute.

Daca sunteti obligati sa apelati la reprezentanta si vreti sa fiti sigur ca nu luati teapa va recomand sa:

Sunati la mai multe locatii si cereti oferte de pret. S-ar putea sa aveti surprize si sa primiti preturi diferite pentru aceleasi piese si aceeasi manopera. Incercati sa stati langa mecanici daca aveti cum. Cereti poze din timpul procesului. Spuneti ca vreti sa vedeti filtrele vechi de exemplu. Mergeti informati in reprezentante, cautati pe net sau vorbiti cu alti oameni care au trecut prin aceeasi intamplare.

Voi ce intamplari aveti in reprezentantele auto?