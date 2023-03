Tesla introduce o taxa daca vrei sa-ti incarci masina la Supercharger – in Romania va fi de 2.5 lei/kwh

Proprietarii de Tesla s-au bucurat pentru o buna perioada de timp de incarcare gratuita la statiile Tesla Supercharger. Avem astfel de statii in Bucuresti, Constanta, Pitesti, Cluj, Sibiu si Timisoara. Din 9 martie va fi perceputa o taxa de 2.5 lei/kwh.

Tesla si-a anuntat clientii ca din data de 9 martie va exista o taxa. Oficial nu au zis nimic de tariful mentionat mai sus, insa zvonurile asa spun. Asadar, adio incarcare gratis.

Si va exista si o taxa de inactivitate care intervine atunci cand au trecut 5 minute sau mai mult de la oprire incarcarii. Aceasta taxa va fi de 2.5 lei pe minut si de 5 lei pe minut in cazul in care statia este ocupata in proportie de 100%.