Dacia confirma lansarea unui SUV mai mic decat Duster in perioada imediat urmatoare

Dacia este pe picior mare si pregateste cateva lansari interesante. Deja stim de BIGSTER, acel SUV de clasa mare care s-ar dori un Austral mai ieftin. Totusi, Dacia pregateste si un SUV mai mic decat Duster. Acesta este confirmat oficial.

Stirea vine din Franta de la publicatia l’Argus. David Durand este seful de design de la Dacia si a confirmat intr-un interviu planurile de viitor pentru Dacia. Prin 2025 vom putea vedea un SUV mai mic decat Duster, mai bine zis un crossover.

Tot el a mai confirmat faptul ca Dacia nu va mai produce masini mici. Diferentele de costuri sunt mici si a dat de inteles ca Spring-ul, cea mai mica masina din gama Dacia, va fi inlocuit cu un model mai mare.

A confirmat si electrificarea brandului Dacia din 2035, mentionand totusi ca preturile vor creste, dar tot vor ramane mai mici decat preturile concurentilor.

Si acum sa va spun si ce nu imi place mie la declaratiile lui Durand. Duster nu este un SUV mare, din contra, este unul micut si cu spatiu nu foarte mare la interior. Acesta ar putea ramane fara probleme asa cum este, iar Bigster sa vina in completarea lui ca un SUV de clasa mai mare. Nu vad rostul unui SUV mai mic decat Duster in conditiile in care Sandero Stepway este deja o alternativa mai mica pentru Duster.