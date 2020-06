Testam Oppo Reno3 Pro 5G – aveti curiozitati?

Am uitat sa va zic, de la inceputul lunii testam Oppo Reno3 Pro 5G prin Orange Smartphone Tester. Este primul Oppo pe care pun mana si am deja cateva informatii sa va dau.

O sa va spun mai multe in review, dar pentru inceput:

camera nu are delay ca la Huawei – poti face poze foarte repede si detecteaza imediat scenele, iar procesarea se face instant

probleme la constructie – imbinarea dintre ecran si carcasa este slab facuta si zici ca-i razatoare pe alocuri

softul arata bine, am gasit cateva bug-uri dar meh

autonomie foarte buna

ecranul de 90Hz mi se pare genial

deblocarea faciala e un fail – cu masca pe fata si tot s-a deblocat 🙂

pretul cam mare pentru un Snapdragon 765

Revin cu mai multe detalii in review. Daca vreti sa testez ceva in mod deosebit sa-mi spuneti in sectiunea de comentarii.