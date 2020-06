Cel mai vandut smartwatch din lume este Apple Watch

Nu doar ca este cel mai vandut smarwatch ci si ramane lider la inceputul acestui an. Apple a vandut in primele 3 luni din 2020 aproximativ 5.2 milioane de ceasuri.

Apple are in acest moment o cota de piata de 36.3%, pe minus fata de 46.7% cat avea anul trecut in Q1. Practic sunt 70 de milioane de utilizatori de Apple Watch.

Huawei este pe locul 2 cu o crestere substantiala fata de anul trecut si are o cota de piata de 14.9% in timp ce anul trecut avea 7.9%. Samsung este pe locul 3 tot cu o crestere puternica si cu 1.8 milioane de unitati vandute in primele 3 luni. Cota lor de piata este de 12.4% fata de 9.6% in Q1 2019.

Garmin este pe 4 cu 1.1 milioane de unitati vandute si Fitbit cu 900.000 de unitati vandute.

Cu ocazia asta va spun ca de 2 saptamani sunt posesor de Apple Watch 2 si e chiar interesant. Nu ma pasioneaza asa mult ceasurile inteligente, dar e misto sa ai unul. Anterior am avut un Vector primit de la Darius care ulterior a ajuns la tata si tare bucuros este ­čÖé