Am testat Nvidia GTX 1660 SUPER in 5 jocuri populare din Romania

Am testat si cunoastem foarte bine gama de top de la Nvidia. Seria RTX este foarte puternica si daca vrei cea mai buna performanta ai de unde alege. Doar ca nu toata lumea are nevoie de o placa video atat de puternica si nici bugetul nu este la fel de mare pentru toata lumea.

Asa ca ne-am gandit sa facem ceva diferit. Am decis sa testam o placa video mid-range de la Nvidia in 5 jocuri populare din Romania si sa vedem daca aceasta poate livra suficienta putere pentru o experienta de top.

Am primit un sistem gata facut de la Altex care contine un Intel Core i5-9600KF, o placa video ASUS GTX 1660 SUPER si 16GB de RAM. Este un sistem care costa 4000 lei, nimic fancy, nimic ultra performant.

Ideea a fost sa vedem daca aceasta placa video poate rula 5 jocuri populare din Romania la detalii maxime in rezolutie Full HD. Am ales rezolutia Full HD pentru ca este cea mai comuna (inca) si pentru ca nu am vrut sa sarim calul.

Pentru acest experiment am ales urmatoarele jocuri: CS:GO, League of Legends, GTA V, FIFA 20 si PUBG. Sunt doar 5 jocur dintr-o lista mare pentru ca la fel de popular este si Fortnite, WoT, DOTA 2 si altele. Dar ne-am limitat doar la acestea pentru ca…ne plac noua mai mult.

Toate jocurile au fost rulate in rezolutie Full HD si cu detalii grafice setate pe nivelul maxim. In unele jocuri nivelul maxim este Ultra iar in altele era Very High. Tot ce am facut a fost sa limitez FPS-ul la 144 deoarece monitorul are o rata de refresh de 144Hz, deci orice peste nu isi avea rost.

Ideea a fost sa ne punem in locul unui adolescent/student care nu are foarte multi bani pentru un PC si care vrea sa se joace alaturi de prietenii sai. De aceeam am ales aceste jocuri si de aceea am ales sa vorbim despre o placa accesibila.

Si uite rezultatele:

CS:GO – 234 FPS (medie)

FIFA 20 – 182 FPS (medie)

GTA 5 – 89 FPS (medie)

LoL – 144 FPS (constant)

PUBG – 121 FPS (medie)

Rezultatele sunt incredibile daca ma intrebati pe mine si GTX 1660 SUPER depaseste un GTX 1070 si chiar un 1070Ti. Nu am menajat deloc placa video sau unitatea primita la test. M-am jucat in fiecare zi si rezultatele au fost aceleasi.

Nu uitati ca placa despre care vorbim costa de la 1150 lei, deci este o placa ieftina si aleasa des in configuratii accesibile. Ea a fost gandita sa livreze performanta in rezolutie Full HD dar poate rula fara probleme jocuri si in 2K. Dar repet, performanta inseamna sa te joci cu un FPS constant, peste 60 daca se poate, iar detaliile grafice sa fie maxime.

GTX 1660 SUPER fix asta ofera in rezolutie Full HD si pretul este prietenos cu portofelul. Cred ca este de la sine inteles ca seria GTX nu ofera Ray Tracing sau DLSS, insa poate avem o surpriza si cu seria 3000 primim aceste tehnologii si pe modelele accesibile.

In concluzie, pentru jocurile foarte populare (de duzina cum le numesc eu) precum FIFA, LoL, DOTA, PUBG, Fortnite, CS:GO si altele la fel de populare, seria GTX 16 este mai mult decat suficienta pentru o experienta foarte buna.

Voi aveti o placa video GTX din seria 16? Sunteti multumiti de ea?