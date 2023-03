CEO-ul TikTok a fost interogat in Camera Reprezentantilor – parlamentarii nu stiu cum functioneaza internetul

Cand m-am trezit am fost invadat de stirile pe tema asta. CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a fost interogat in Camera Reprezentantilor de parlamentarii americani din ambele partide, in legatura cu potentiala influenta chineza asupra platformei TikTok. De asemenea, s-a discutat si despre problemele medicale care pot aparea in randul copiilor.

Nu vreau sa credeti ca iau partea TikTok, chiar voiam sa fac un articol dedicat despre aplicatia asta pentru ca eu m-am lovit de niste probleme de siguranta destul de grave. Dar o sa revin si la asta. Ce vreau sa va arat acum este cat sunt americanii de prosti si de ipocriti cand vine vorba de TikTok.

Pe scurt, americanii vor sa interzica TikTok in SUA pe motiv ca ii spioneaza chinezii. Ok, de inteles temerea asta. Sunt peste 150 de milioane de americani care folosesc aplicatia, iar compania mama, ByteDance, care detine TikTok si automat preia si datele utilizatorilor, este din China.

Cinci ore a durat evenimentul, iar Shou Zi Chew (care apropo este din Singapore, nu China) a fost asaltat de niste intrebari pur si simplu stupide la care a trebuit sa raspunda calm si pe intelesul lor.

Sa va dau un exemplu:

„Does TikTok acces the Wi-Fi network?”

Raspunsul a fost cat se poate de firesc:

„Only if the user turns on the Wi-Fi”

Dar nu s-a oprit aici…

„So if i have TikTok app on my phone, and my phone is on my home Wi-Fi network. Does TikTok acces that network?”

Raspundeti voi la intreabarea asta 🙂

Si asta nu a fost tot. Va mai dau una buna de tot.

Sau asta:

„Can you say with 100% cartainty that TikTok does not use the phone’s camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation should be amplified by the algorithm?

Inca de la scandalul cu Huawei, americanii au incercat sa ne convinga pe noi toti ca suntem spionati de chinezi. Poate ca asa este, dar pana acum nu au nici o dovada CONCRETA. Pe de alta parte, stim foarte bine probleme lui Facebook si ce continut exista acolo. S-a schimbat ceva dupa scandalul Cambrige Analytica? Nu…

CEO-ul TikTok a declarat ca de cand este la carma companiei, adica de doi ani, a contruit ceea ce reprezinta un fel de firewall pentru a proteja datele utilizatorilor americani de accesul neautorizat din strainatate. In plus, datele utilizatorilor americani vor fi stocate pe teritoriu american, de catre o companie americana si sub supravegherea personalului american.

Altii au acuzat TikTok ca promoveaza continuturile care incurajeaza tulburarile alimentare in randul copiilor, vanzarea ilegala de droguri si exploatarea sexuala.

De exemplu, democrata Kathy Castor, a spus ca aplicatia a fost proiectata pentru a-i face pe copii dependeti in mod agresiv. La astfel de intrebari, Chew a raspuns ca problemele nu sunt unice pentru TikTok. Si are dreptate…

Americanii n-au fost in stare sa-si puna la punct propriile companii, care folosesc de ani de zile tehnici mult mai rele decat TikTok, dar pentru ca banii ajung tot la ei….este bine.

De asemenea, Chew a mai declarat ca nu promoveaza si nici nu elimina continut la cererea guvernului chinez si ca vor pastra TikTok liber de orice tip de manipulare din partea ORICARUI GUVERN.

Saptamana trecuta, TikTok a declarat ca administratia Biden a cerut proprietarilor (adica ByteDance) sa isi cedeze participatiile sau se vor confrunta cu o potentiala interdictie in SUA.

Cand a fost intrebat despre o potentiala cesiune, Chew, CEO-ul TikTok, a declarat ca „problema nu este legata de cine detine TikTok” si a sustinut ca „preocuparile SUA ar putea fi abordate prin mutarea datelor in centrele sale de stocare din SUA”.

Ministerul chinez al Comerțului a declarat că forțarea vânzării TikTok „va afecta grav încrederea investitorilor din întreaga lume, inclusiv din China, de a investi în Statele Unite” și că China se va opune oricărei vânzări.

O intrebare pusa de Neal Dunn suna cam asa:

„ByteDance a spionat americanii la cererea Beijingului?”

Raspunsul ca fost un „NU” categoric.

Tot el a mai intrebat:

„ByteDance planuia sa foloseasca TikTok pentru a monitoriza locatia unor anumiti cetateni americani?”

Raspunsul lui Chew a fost urmatorul:

„Nu cred ca spionajul este modul corect de a descrie acest lucru”

Mai tarziu s-a adus in discutie siguranta copiilor pe aceasta platforma, cativa dintre democratii din sala venind cu niste videoclipuri care pareau sa promoveze automutilarea si sinuciderea.

„Tehnologia voastră duce literalmente la moarte”, a spus Bilirakis. „Trebuie să ne salvăm copiii de marile companii de tehnologie, precum a voastră, care continuă să abuzeze și să îi manipuleze pentru propriul câștig.”

Bilirakis probabil nu stie ce are acasa…

Pe scurt, a fost un mare circ. Nu cred ca deputatii si senatorii prezenti stiu cum functioneaza internetul. Nu cred ca au idee despre cum functioneaza o platforma de socializare. Pentru ca daca aveau habar, atunci Reddit, Facebook sau Instagram erau si ele discutate.

Nu vreau sa credeti ca iau aparea TikTok. Spun doar ca americanii au aratat cat sunt de ipocriti si de prosti si ca habar nu au cum functioneaza internetul.

In 2020, The Washington post a colaborat cu un cercetator in domeniul securitatii datelor pentru a analiza ce date colecteaza TikTok, in ce masura le colecteaza si ce face cu ele. Concluzia a fost ca aplicatia nu colecteaza mai multe date decat alte retele de socializare…

Aveti mai jos tot evenimentul: