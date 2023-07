TikTok ma urmareste dar nu am idee cum

Am TikTok instalat de un an si jumatate. Sunt chestii interesante acolo dar si multe idiotenii. Daca iti filtrezi continutul este chiar ok platforma, te mai distrezi. Totusi, cumva TikTok stie ce fac, stie ce probleme de sanatate am, stie ca mi s-a stricat compresorul la masina si stie unde vreau sa plec in concediu, fara sa aiba acces la microfon sau locatie.

Incerc sa-mi dau seama cum ar putea avea acces la informatii vitale din viata mea si nu reusesc. Inca de cand am instalat aplicatia i-am interzis sa aiba acces la microfon si locatie.  Nici la contacte nu are voie, la nimic.

La inceputul anului am avut o problema cu un dinte. Am tras de el sa-l fac bine din decembrie pana in martie. La o saptamana dupa ce mi-am rezolvat problema, TikTok incepe sa-mi arate clipuri cu implanturi, dentisti, tot felul de procese stomatologice. Pana in acel punct nu imi arata nimic de acest fel, iar eu nu am cautat nici macar pe Google ceva similar, doar o clinica non-stop.

Mi s-a parut ceva dubios….dar parca nu am bagat de seama. Mai tarziu am vrut sa plec in Elvetia cu sotia, dar nu am mai ajuns. Fix la o saptamana dupa ce am cautat cazari si am cercetat Google Maps dupa atractii turistice, TikTok a inceput sa-mi arate clipuri cu peisaje din Elvetia. Mai sa fie….

Acum o saptamana si un pic m-am intors din concediu, iar la o zi dupa compresorul de AC a decis ca ar fi bine sa se strice. Evident, am cumparat unul nou, am reparat masina. Acum 2-3 zile TikTok a inceput sa-mi arate clipuri cu compresoare de AC si tot felul de service-uri auto care schimbau compresoare de aer conditionat.

Deja coincidentele sunt prea mari. Cum face TikTok asta daca nu are acces la microfon sau locatie? Cine ii ofera aceste informatii? Timing-ul este de o saptamana pana cand incepe sa-mi arate continut nou, dar doar dupa ce se intampla ceva mai interesant in viata mea.

In acest moment incerc sa-mi dau seama cum face chestia asta, poate reusiti sa ma ajutati voi.