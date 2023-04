Topul inmatricularilor auto din Romania – Dacia a vandut cat alti 6 producatori la un loc

Dacia este pe val la inceput de an. In primul trimestru din 2023, Q1, inmatricularile de vehicule noi a atins un prag foarte mare. S-au inmatriculat 36.966 de masini, cu 27& mai multe fata de Q1 2022.

In primele trei luni din 2023, Dacia conduce cu 13.563 de masini inmatriculate, cat urmatoarele sase branduri la un loc (Renault, Hyundai, Toyota, Skoda si VW).

La capitolul masini second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, acestea au fost in numar de 28.040 unitati, in scadere cu 10% fata de anul trecut.

Clasament:

DACIA =13.563 unitati RENAULT = 3.175 unitati HYUNDAI = 2.457 unitati TOYOTA = 2.150 unitati SKODA = 2.218 unitati VOLKSWAGEN = 1.965 unitatii FORD = 1.669 unitati MERCEDES = 1.340 unitati BMW = 1.244 unitati SUZUKI = 939 unitati

Sursa: G4Media