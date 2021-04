Toyota nu mai investete in hidrogen – pregatesc multe modele electrice in urmatorii ani

Toyota miza pe hidrogen, dar se pare ca dupa ultimul lor anunt nu vor mai face asta. Recent au anuntat Toyota bZ4X, un concept electric in parteneriat cu Subaru. Tot ei mentioneaza ca pana in 2025 vor avea 15 modele electrice.

bZ inseamna Beyond Zero (o denumire cam neinspirata) iar modelul bZ4X este un model full electric realizat pe o platforma complet noua in parteneriat cu Subaru. Platforma e-TNGA este complet noua si este dezvoltata de cele doua companii, iar Subaru s-a ocupat de transmisie si tractiunea integrala.

Noul SUV este inspirat din modelele Lexus daca ne uitam la design. Este mare, elegant, sigur va fi si puternic iar interiorul arata foarte bine. Date tehnice nu sunt oferite. Masina prezentata este un concept si face parte din familia bZ unde vom mai vedea alte sapte masini full electrice.

Pe langa seria bZ vom vedea si alte serii, in total Toyota pregatind 15 modele noi full electrice pana in 2025.