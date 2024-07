Tot ce trebuie să știți despre: cum să resetați un smartphone cu Android, fără a-l debloca

Nu vă panicați, că nu m-am reprofilat pe vândut telefoane pe care alții le ”pierd” pe stradă, dar mi se pare o informație pe care e bine să o aveți. Vă explic mai jos de ce.

Am aflat de această metodă acum ceva vreme, când agenția de marketing care lucra cu un anumit producător de telefoane – nu dăm nume acum – mi-a trimis un smartphone la review pe care precedentul urilizator a uitat să îl reseteze. Bineînțeles că am contactat reprezentatul agenției și acesta a luat legătura cu bloggerul care folosise unitatea anterior și, deși acesta agrease să ofere parola, le-am propus să fac un Factory Reset din meniul de Recovery pentru că nu am vrut să existe dubii legat de datele pe care le-aș fi putut accesa de pe acel telefon – cont de e-mail, datele de card sau contacte și orice ar mai putea fi pe el.

Dar metoda mai are o utilizare, când setezi un PIN, dar telefonul nu îl mai recunoaște (am pățit și așa ceva, deși cred că am tastat eu de două ori greșit numerele, că doar am o vârstă!!!), sau când cineva din familie și-a uitat PIN-ul. Am pățit și asta… 🙂

Revenind la subiect, metoda aplicată este extrem de simplă, tot ce aveți de făcut este să urmați pașii de mai jos:

Opriți telefonul : Țineți apăsat butonul de pornire timp de câteva secunde până când apar opțiunile Restart, Oprire și Urgență. Asigurați-vă că selectați opțiunea Oprire.

: Țineți apăsat butonul de pornire timp de câteva secunde până când apar opțiunile Restart, Oprire și Urgență. Asigurați-vă că selectați opțiunea Oprire. Porniți telefonul : Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și fie butonul de creștere volum, fie cel de descreștere (această alegere variază în funcție de producătorul telefonului). De exemplu, un dispozitiv Pixel necesită combinația butoanelor de Pornire și reducere volum. Pe telefoanele din gama Galaxy, trebuie să utilizați combinația butoanelor de Pornire/creștere volum.

: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și fie butonul de creștere volum, fie cel de descreștere (această alegere variază în funcție de producătorul telefonului). De exemplu, un dispozitiv Pixel necesită combinația butoanelor de Pornire și reducere volum. Pe telefoanele din gama Galaxy, trebuie să utilizați combinația butoanelor de Pornire/creștere volum. Selectați modul Recovery : Când apare meniul, folosiți butoanele de volum pentru a alege modul Recovery. Utilizați butonul de Pornire pentru a selecta opțiunea.

: Când apare meniul, folosiți butoanele de volum pentru a alege modul Recovery. Utilizați butonul de Pornire pentru a selecta opțiunea. Resetați telefonul: În meniul următor, folosiți aceleași butoane de volum pentru a naviga la Șterge Date/Resetare din fabrică și apăsați butonul de Pornire pentru a confirma alegerea. Vi se va cere apoi să confirmați ștergerea. Folosiți butoanele de volum pentru a selecta Da și apoi apăsați butonul de Pornire pentru a confirma.

În acest moment, telefonul ar trebui să repornească și să treacă prin procesul de resetare din fabrică. Va dura ceva timp pentru a se finaliza, dar odată terminat, puteți configura din nou telefonul folosind contul personal Google.

Vestea bună este că, cel mai probabil, smartphone-ul va funcționa mult mai bine decât înainte, deoarece sistemul și cache-urile aplicațiilor au fost șterse.

Foarte important de reținut: Procesul șterge tot din memoria telefonului, deci nu vă așteptați să mai aveți pozele pe care nu le-ați încărcat pe cloud sau alte fișiere salvate exclusiv local!!!