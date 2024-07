Experiența mea cu Cyberpunk 2077 utilizand Ray Tracing si DLSS 3.5 pe un Gigabyte Nvidia Geforce RTX 4070 SUPER

Cyberpunk 2077 este unul dintre cele mai populare jocuri din ultimii 10 ani. Am scris si noi zeci de articole despre el deoarece promitea sa ofere o experienta vizuala de neegalat si suport pentru cele mai noi tehnologii de la Nvidia. Avand oportunitatea de a juca acest titlu pe o placa video Nvidia din seria RTX 4000, vreau sa impartasesc cu voi aceasta experienta.



Desi am discutat in zeci de articole despre tehnologiile Nvidia, imi fac datoria sa va reamintesc ca se pune mereu accent pe DLSS si Ray Tracing. Eu raman de parere ca DLSS este cea mai misto tehnologie din tot ce a scos Nvidia in ultimii ani. Este strict parerea mea si consider ca DLSS ar trebui sa extinda durata de viata a unei placi video si utilizatorii sa profite la maxim de acest lucru. Cyberpunk dispune si de DLSS in paralel cu Ray Tracing, deci nu faci rabat de la calitatea vizuala.

Ray Tracing este o tehnica de afisare a imaginii ce simuleaza modul in care lumina interactioneaza cu obiectele dintr-un mediu virtual. Aceasta tehnica permite crearea unor reflexii, umbre si iluminari realiste, ducand la o imersiune vizuala deosebita. Cyberpunk 2077, fiind un joc situat intr-un viitor distopic cu o estetica cyberpunk, beneficiaza enorm de pe urma acestei tehnologii.

In Cyberpunk 2077, Ray Tracing transforma orasul Night City intr-un loc vibrant si realist. Reflexiile in ferestrele cladirilor, umbrele dinamice si iluminarea complexa din baruri fac ca fiecare colt al orasului sa para autentic. Detaliile de mediu devin mai pronuntate, iar atmosfera generala este mult imbunatatita. Pe langa aceste aspecte, Ray Tracing adauga un nivel de detaliu uimitor, observabil in momentele de ploaie, unde picaturile de apa reflecta luminile neon in moduri spectaculoase.

Dar cum spuneam, eu raman fanul DLSS, tehnologia de scalare bazata pe inteligenta artificiala. Aceasta foloseste retele neuronale pentru a reconstrui imagini de inalta rezolutie din date de rezolutie mai mica, ceea ce permite mentinerea unui framerate ridicat fara a compromite calitatea vizuala. Versiunea 3.5 aduce imbunatatiri semnificative in ceea ce priveste claritatea si detaliile imaginii, facand experienta de joc mai fluida si mai placuta.

CP2077 este cunoscut pentru cerintele sale de sistem ridicate, deci DLSS nu face decat sa te ajute. Iti permite sa rulezi jocul la setari maxime fara a sacrifica performanta si asta este important pentru cei care nu au placi video performante.

Am rulat jocul pe urmatoarea configuratie:

Placa video Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER de la Gigabyte

Procesor Intel Core i5 12600K

Placa de baza Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE

SSD Kingston FURY Renegade 2TB

RAM Kingston FURY Renegade 32GB DDR5 6000MHz

Cooler NZXT Kraken Elite 240 White

Sursa Seasonic Prime PX-850W Platinum

Jocul imi este familiar, l-am mai jucat dar fara Ray Tracing. Iluminarea complexa si detaliile oferite de Ray Tracing au transformat complet atmosfera jocului, iar reflexiile pe suprafetele metalice si geamurile cladirilor, combinate cu efectele de lumina din neoanele strazilor, au creat o experienta vizuala captivanta. Explorarea Night City a fost o placere vizuala. Fiecare district al orasului are un stil unic, iar Ray Tracing accentueaza aceste diferente. In zonele bune ale orasului, reflexiile si iluminarea sunt de o claritate uimitoare, in timp ce in zonele mai sarace, umbrele si lumina difuza adauga o atmosfera apasatoare.

Am rulat jocul cu Ray Tracing activat in doua etape: cu DLSS activat si fara DLSS activat. Desigur, DLSS Frame Generation poate fi folosit in mai multe moduri precum Auto, Quality sau Performance, iar Ray Tracing are si un mod Overdrive care schimba radical experienta cu jocul. Miscarile sunt mult mai fluide si ii confera un aspect cinematic greu de descris, dar placut de jucat.

Cu DLSS Frame Generation si DLSS Ray Construction pe ON, dar si Ray Tracing activat pe modul maxim, am obtinut 134FPS. Jocul nu si-a pierdut deloc din stralucire, dovada ca DLSS functioneaza corect si este eficient.

Drept dovada ca dupa ce am dezactivat DLSS si am lasat doar Ray Tracing pornit, rezultatele au fost mai slabe. DLSS nu doar ca te ajuta sa rulezi jocul pe o platforma mai slaba, dar te ajuta si cand ai hardware puternic ca sa stabilizezi numarul de FPS-uri si automat sa te joci mai fluent cu mai multe cadre pe secunda.

Deoarece, fara DLSS, am obtinut 44 de FPS-uri in medie.

Rezultatele vorbesc de la sine. Da, ai putea sa te joci CP2077 cu toate detaliile la maxim in rezolutie 2K cu aceasta placa video si cu ray tracing activat, insa numarul de cadre pe secunda nu este unul foarte mare. Cu o simpla activare a DLSS din setari, iti poti tripla numarul de FPS-uri extrem de usor si sa te bucuri de aceeasi grafica.

Cyberpunk 2077 straluceste, la propriu, in scenele de noapte. Ray Tracing adauga un strat suplimentar de realism luminii neon si reflexiilor pe asfaltul ud. Umbrele dinamice create de vehicule si iluminarea complexa din interiorul cladirilor aduc orasul la viata.

Sa rulez Cyberpunk 2077 cu Ray Tracing a fost o placere. Pe langa asta, DLSS a oferit si un numar triplu de FPS-uri. DLSS 3.5 este ideal daca te joci in rezolutie 4K sau 2K si vrei un numar mare de cadre pe secunda, fara sa pierzi din calitatea video. Tehnologiile avansate de la Nvidia au transformat Night City intr-un loc vibrant si realist, oferind o imersiune vizuala profunda.

Placa video folosita nu imi este straina. Este aceeasi Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 4070 testata in ianuarie. Este o implementare excelenta cu o racire foarte avansata formata dintr-un radiator generos si trei ventilatoare silentioase. In idle placa nu isi porneste ventilatoarele ca sa nu faca deranj caci radiatorul generos ofera temperaturi optime chiar si pasiv.

Ventilatoarele sunt de 90mm cu tehnologie 3D Active Fan si sunt lubrifiate cu grafen, deci asta inseamna o perioada mai lunga de viata si un zgomot mai redus in functionare. Are un backplate metalic si foloseste componente Ultra Durable, un trademark Gigabyte care se traduce prin componente de calitate si fiabile.

Dispune de BIOS dual cu doua moduri de utilizare: OC Mode si Silent. Pentru performante maxime este recomandat modul OC Mode caci asa vine si default, insa nu va faceti griji ca si asa este silentioasa. Sunetul perceput este de maxim 37dB in sarcina maxima.

Da, este o placa performanta cu 12GB RAM care are nevoie de o sursa puternica. Recomand ceva de 750W incat sa fiti siguri ca nu aveti probleme si va recomand sa alegeti un producator serios de surse.

Specificatii

Memory Clock – 21Gbps

Memory size – 12GB

Memory type – GDDR6X

Memory BUS – 192 bit

Card BUS – PCI-E 4.0

Digital max resolution – 7680 x 4320 pixeli

Dimensiuni – 300L x 130W x 57.6H mm

Conectori – 16pin

Output – DisplayPort 1.4 x3, HDMI 2.1 x1

Dacă ești pasionat de jocuri și vrei să te bucuri de cele mai avansate tehnologii grafice disponibile, Cyberpunk 2077 cu Ray Tracing și DLSS 3.5 pe o placă video Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER este cu siguranță o experiență de neratat. De la lumina fascinantă a neoanelor până la detaliile fine ale texturilor, acest setup oferă o experiență vizuală spectaculoasă în inima unui oraș cyberpunk futurist.

Placa video o gasiti la PC Garage.