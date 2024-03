Tot ce trebuie să știți despre: cum trimiteți simplu mesaje multiple pe WhatsApp

La unul dintre proiectele mele din viața personală am avut nevoie să trimit mai multe mesaje unor persoane, dintre care nu toate erau contacte salvate la mine în telefon.

Ei bine, sunt mai multe metode prin care puteam face asta, dar să vă povestesc cum am procedat eu. În primul rând, a trebuit să decid ce platformă de comunicare voi folosi. În primă instanță am zis că voi merge pe mâna clasicului SMS, pentru că așa sigur ajung la toți. Doar că, având abonament Digi, care taxează mesajele trimise în alte rețele, riscam să plătesc destui bani pe asta. Aveam 180 de mesaje de trimis, iar dacă niciunul nu era în rețea cu mine sau nu folosea iPhone, plăteam 18 euro din start. Iar eu aveam de trimis mesajul si două remindere, deci se adunau ceva bani, în condițiile în care eu nu câștigam nimic de pe urma lor. Asta ca să fie clar pentru cei care vor zice că fac MLM și m-am zgârcit la firfirei!

Prin urmare, am ales să mp folosesc de WhatsApp, aplicația cea mai răspândită în bula mea, deși sondajul nostru zicea altceva. Și am avut noroc, pentru că toți aveau instalată aplicația de mesagerie, pentru că nu am primit vreo eroare.

Acum mai rămânea să văd cum fac să simplific procesul, pentru că doar vreo 30 de numere erau salvate la mine în agendă, restul erau persoane pe care nu le știam. Puteam folosi metoda descrisă aici în 2019, dar era multă muncă manuală. Prin urmare, am săpat și am dat de rocketsend.io, o extensie de Chrome, care permite trimiterea a 100 mesaje WhatsApp pe lună, fără a fi nevoie de cont. Iar dacă faci și cont, mai ai 100 de mesaje gratuit!

Tot ce avem de făcut este să instalăm extensia și apoi să salvăm un fișier csv cu numerele de telefon și numele contactelor, pe care le utilizăm cu extensia în WhatsApp Web. Poți salva mai multe detalii în acel fișier, gen sex, adresă, etc., pe care le poți aduce apoi în mesaj. Vă las procesul pas cu pas, așa cum e descris chiar de creatorii rocketsend:

Singurele dezavantaje pe care le-am identificat sunt timpul lung de trimitere (durează câteva zeci de minute să trimită suta de mesaje) și limitarea la 200 pe lună. Fiind vorba de un serviciu gratis, nu m-am putut plânge, însă!