Am trecut pe Intel dupa 20 de ani de AMD

Desi la prima vedere nu este nimic wow deoarece nu este un sistem de operare, cumva mi se pare o schimbare radicala mai ales din perspectiva unui om pasionat de tehnologie.

Primul meu calculator a fost cand eram destul de mic, foarte mic ca sa fiu sincer, si a fost un Pentium 4 cu Windows 95 sau 98, nu mai stiu exact.

De atunci si pana in prezent, tot ce a urmat dupa a fost doar AMD. Tin minte ca imediat dupa acel Pentium 4 a fost un Athlon 1400+ la 1.4GHz single core. Mergea cu 128MB RAM si o placa video Nvidia FX5400, iar HDD-ul a fost un Seagate de 80GB.

Sistemul asta a mers ceva timp si a rulat multe jocuri, iar moartea sa a fost chiar tarzie, prin 2009. A urmat pentru o scurta perioada un Athlon II 250 dual core in combinatie cu un Radeon HD5670 de la VTX3D, iar mai tarziu am facut saltul la Vishera.

FX6300 a fost o bestie de procesor in ciuda tuturor parerilor negative. Am sarit peste seria Phenom, am sarit peste Bulldozer si am trecut la Vishera pentru ca au remediat din probleme. A fost ideal pentru mine caci in perioada aia foloseam Adobe Premiere la greu si procesa zi si noapte.

A urmat saltul firesc la Ryzen, insa pana sa ajung la Ryzen 5 5600X am mai cochetat un an cu un Ryzen 3 din prima generatie.

Iar acum am decis sa trec pe Intel dupa ce m-am declarat fan AMD si nu am crezut vreodata ca se va intampla asta.

N-am fost dezamagit nici macar o secunda de AMD si recomand in continuare AMD. Motivul real pentru care am facut upgrade la tabara albastra a fost oarecum involuntara. Aveam memoriile DDR5, iar placa de baza si procesorul au venit la pachet la un pret foarte bun. Ce am luat pe mere, am dat pe pere.

Practic, dupa ce vand procesorul AMD, placa de baza si ramii acoper tot ce am cheltuit si asa nici n-am pierdut nimic.

Sunt curios cum se comporta Intel in viata de zi cu zi, ce temperaturi are, cat de stabil este sau daca este mai stabil decat AMD.

Pentru cei curiosi, vand procesorul AMD Ryzen 5 5600X, placa de baza ASUS ROG STRIX B550-F Gaming Wi-Fi si 32GB RAM XPG la 3600MHz.

Restul sistemului este format dintr-o carcasa Fractal Design Define S2, un SSD Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 de 2TB, un HDD Seagate de 3TB, o sursa Seasonic PRIME PX-650W Platinum, RTX 3070 si un cooler Corsair H100X.