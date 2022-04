MSI Katana GF66 este un laptop de gaming accesibil extrem de bun

MSI este in prezent producatorul meu preferat de laptop-uri. Am testat destule modele si toate au fost reusite. Tin minte si acum ca am ramas surprins de sistemul lor de racire, singurul capabil sa mentina rece un procesor Intel din generatia 11 in full load. Recent s-a lansat Katana GF66, un model de gaming accesibil cu procesor de top.

Design

Katana GF66 se adreseaza gamerilor cu buget redus care vor sa experiementeze jocurile la o calitate buna. GF66 exceleaza la multe capitole, incepand de la design si pana la partea hardware.

Costul este unul mic, iar in plina criza de placi video consider ca un laptop este o alegere mult mai buna si inteleapta. Acest model este extrem de reusit si consider ca este ideal pentru un tanar care doreste sa se relaxeze prin jocuri video.

MSI Katana GF66 este construit din materiale de buna calitate, oferind cumparatorului o senzatie de produs premium. Carcasa placuta la atingere, dar rezistenta in acelasi timp, este o structura de rezistenta pentru componente si le protejeaza inclusiv la socuri mici.

Tastatura cu insertii de culoare rosie, plasticul glossy folosit in unele zone si atentia la detalii, fac din Katana GF66 un laptop robust si aratos in acelasi timp.

Tastatura cu iluminare rosie este special gandita pentru gameri, avand un raspuns placut la atingere. Este ideala si pentru scris. Trackpad-ul este pozitionat un pic spre stanga, nu are butoane fizice si este usor ingropat in carcasa.

Pe partea de conectica, laptop-ul sta excelent. Pe partea stanga sunt disponibile doua porturi USB dintre care unul 3.0 si portul pentru incarcare. Pe dreapta are un HDMI, USB C, USB 3.0, jack si LAN. In partea din spate sunt doua grila mari de aerisire.

Performante

Procesorul Intel Core i7-12700H este de generatie noua si impreuna cu cei 16GB memorie RAM, este capabil sa ruleze atat jocuri de ultima generatie cat si aplicatii de editare foto si video.

Fiind un procesor din gama de top de la Intel, acesta este capabil sa ruleze jocurile moderne pe detalii ridicate, iar in cazul in care este nevoie de putere de procesare in programele de editare, acesta va face fata fara probleme si fara sa se incalzeasca.

Placa video disponibila pentru acest model este RTX 3050Ti cu 4GB memorie RAM GDDR6. Fiind un model RTX nu GTX, asta inseamna ca este capabila de tehnologii Ray Tracing si DLSS.

Tehnologia DLSS va permite sa rulati absolut orice joc compatibil cu un FPS mult mai mare, chiar dublu in unele cazuri. In cazul de fata, DLSS trebuie folosit daca vreti sa aveti o experienta de top.

De mentionat ca MSI produce si placi de baza, iar acest laptop foloseste o placa de baza proprietara, oferind un plus de siguranta utilizatorului ca totul va rula ca la carte. Memoriile RAM folosite pe acest model provin de la Samsung, deci sunt de calitate si merg la 3200MHz.

SSD-ul este un M.2 NVMe cu PCIe 3.0. Atinge viteze de peste 3000MB/s la scriere si citire si va oferi timpi de incarcare foarte mici in titlurile solicitante. In plus, timpii de pornire vor fi si ei foarte mici, iar orice aplicatie va fi deschisa aproapte instantaneu.

De ce este Katana GF66 un laptop bun?

Are componente de calitate: memorii, ecran, SSD, etc

Placa de baza in-house MSI

Usor de facut upgrade daca este nevoie

Procesor mai performant decat ar fi nevoie, util in situatiile in care folositi laptop-ul si la alte activitati

Placa video cu tehnologie Ray Tracing si DLSS

Constructie de calitate

Tastatura cu feedback bun

Disponibilitate

MSI Katana GF66 este disponibil in Romania in mai multe configuratii. Mai multe detalii puteti gasi AICI.