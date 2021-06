Trust Emita Plus – microfon pentru streaming

Trust a dat lovitura cu microfoanele lor. In primul sunt bune si au reusit sa atraga atentia asupra lor si astfel au reusit sa se vanda foarte bine. Sunt sigur de asta. In al doilea rand sunt foarte fiabile. De 2 ani folosesc microfoane de la Trust, atat eu cat si prietenii mei, si nu am intampinat probleme deloc.

Trust Emita Plus sau GXT 252+ este un microfon de calitate, fiabil si care ii va face fericiti pe streameri. Costa 399 lei la Altex si vine in pachet cu toate accesoriile necesare.

Emita Plus vine in pachet cu un pop filter, un brat ajustabil cu prindere pe birou, tripod daca vreti sa-l puneti pe birou si 2 cabluri. Este un pachet complet genial.

Microfonul pe de alta parte il stiti. Eu l-am mai testat in trecut si stiam ce poate. Se aude fix la fel ca Emita normal. Este metalic, greu, ii simti calitatea, iar faptul ca vine cu pop filter si burete m-a facut sa-l apreciez si mai tare.

Folosit corespunzator poate sa ofere un sunet de calitate asa cum nu te astepti. Eu, amator fiind, l-am conectat simplu prin USB si a iesit inregistrarea asta. Nu se aude deloc rau, dar am avut cazuri in care oamenii au editat vocea prin Audition, au folosit o placa de sunet dedicata si a iesit o nebunie. Poti chiar sa tragi melodii la el.

Este un microfon ieftin, bun, utilizabil in orice mediu. Fie ca esti streamer sau un cantaret la inceput de cariera, sigur te poti folosi de Emita Plus. Partea buna este ca poate fi folosit si pe PS5, deci un mare plus.