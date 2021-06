Gadget-uri pentru copii – ceas, casti true wireless si casti on-ear pentru distractia celor mici

Este prima data cand testez asa ceva si tot prima data cand vin sa va arat astfel de gadget-uri. Am acceptat provocarea celor de la MagazinGSM si am decis prezint publicului matur gadget-uri pentru copii. Ca tot plecati in concediu si trebuie sa-i tineti ocupati pe cei mici.

N-am nici cea mai vaga idee despre cum sa va prezint aceste 3 gadget-uri. Nu este ca si cum un copil de 12 ani ar veni sa citeasca aici pe blog ca sa-si aleaga gadget-urile preferate.

Ideea celor de la MagazinGSM a fost simpla: „Gabi, ia produsele astea 3 pentru copii, dar prezinta-le parintilor. ” Problema este acum la mine.

Pe scurt, am primit un ceas, o pereche de casti true wireless si o pereche de casti on-ear cu urechi. Sunt gadget-uri construite pentru copii, gandite tot pentru ei, dar in acelasi timp cu o mica atentie pentru parinti.

De exemplu, ceasul poate parea o jucarie simpla, dar ii permite parintelui sa vada unde se afla copilul. Il poate suna cu video pentru a tine legatura cu el fara ca acesta sa detina un telefon mobil, este rezistent la apa si arata si modern. Pentru un copil. Costa 69 lei.

Este un ceas simplu in care se poate introduce o cartela SIM si care poate functiona simplu si practic. Copilul este fericit ca are ce sa butoneze, iar parintele stie ca prin intermediul acestui ceas este tot timpul in stransa legatura cu cel mic. Are buton pentru SOS, ceas cu alarma, Este simplu dar practic pentru ambele tabere.

Castile true wireless sunt wow. Jur, sunt unele dintre cele mai bune casti true wireless testate de mine. Sunt doar 119 lei dar se aud ca unele de….400-500 lei. Nu stiu de ce se aud asa bine, nu am nici o explicatie. Stau bine in urechi, au microfon bun si bateria tine mult, ca la niste casti mult mai scumpe. De ce costa atat de putin sau de ce se aud atat de bine nu am nici o explicatie. Pe astea le pot folosi si eu fara probleme.

In afara de design-ul pe care il vedeti in poze, pot fi folosite de oricine. Se incarca in cam 2 ore, bateria tine in functie de utilizare, 4-5 ore la mine. Au Bluetooth 5.0, se simt de calitate, izoleaza bine sunetul si sincer le recomand tuturor.

Castile on-ear cu urechiuse in schimb….la doar 89 de lei sunt ge-ni-a-le. Se aud foarte bine si stau bine pe cap daca esti copil. Eu nu le pot purta deloc confortabil dar na, nu pentru mine sunt facute. Au luminite, sunt Bluetooth, pot functiona si pe jack si au inclusiv slot de card microSD, deci poti asculta muzica fara sa te conectezi la un telefon.

Sunt dintr-un plastic rezistent, par sa reziste la lovituri si chiar la cazaturi pe ciment. In afara de 2-3 zgarieturi nu vor pati nimic altceva. Iluminea RGB pe urechiuse sigur va fi pe placul fetelor. Colega mea de la birou mi le-a confiscat :))

In concluzie sunt gadget-uri de calitate, mie asa mi-au lasat impresia. Castile se aud foarte bine, iar ceasul este o jucarie la propriu. Sunt ieftine, pot bucura un copil 100%. Si poate si cativa adulti.