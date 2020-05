Trust Forze – casti cu licenta oficial PS4 la 150 lei

Trust Forze este o pereche de casti pentru PS4 cu licenta oficiala de la PlayStation. Partea interesanta este ca ele costa doar 150 lei, merg fara probleme si pe laptop dar se aud mult mai bine decat te-ai astepta.

Trust Forze au licentiere din parte Sony pentru PS4, deci vor functiona fara probleme daca le conectezi la consola. Mai mult de atat, Forze sunt si foarte bine construite pentru suma de 150 lei. Probabil licentierea Sony i-a determinat pe cei de la Trust sa ofere o calitate mai ridica.

Din punct de vedere al aspectului, castile sunt foarte bine construite. Sunt din plastic, usor flexibile, insa cupele sunt cele care conteaza cu adevarat. Sunt tari la inceput, dar dupa cateva zile se vor lasa si devin mai moi si mai confortabile.

Stau bine pe ureche si sunt usoare, nu le simti dupa cateva ore de utilizare. Ce nu mi-a placut la ele a fost telecomanda de pe fir, mult prea mare pentru un potentiometru si un buton de oprit microfonul. Sigur se putea gasi o solutie mai eleganta.

Firul nu este foarte lung, cam 1.2 metri, deoarece ele se vor conecta la controller-ul de PS4 pe care o sa il ai tot timpul in mana. Are o singura mufa jack TRSS deci conexiunea va fi una una foarte simpla.

Hardware, castile arata cam asa:

Difuzoare de 50mm

Impedanta de 32 Ohm

Frecventa de raspuns intre 20Hz si 20kHz

Sensibilitate: 115dB

Microfon cu frecventa de raspuns intre 50-10.000Hz, omnidirectional

Le-am pus pe cap, le-am conectat la PC in prima faza si am ramas complet surprins. Am mai testat casti pe la 150 lei, chiar si mai slabe, insa acestea m-au surprins placut. Cu mici reglaje din egalizatorul placii audio, am scos tot ce era mai bun din ele.

Forze au un bass puternic, clar si adanc. Simti cum iti vibreaza pe cap la orice melodie, iar mediile sunt foarte prununtate daca nu le reglezi. Inaltele sunt cam sterse, dar am reusit sa le readuc la viata din egalizator.

Chiar si la volum maxim castile nu distorsioneaza, sunetul ramane clar si foarte puternic. Pentru 150 lei cat costa la PC Garage, castile se aud mult mai bine. As putea sa le compar direct cu HyperX Cloud.

Din pacate pe PC nu te poti bucura si de microfon deoarece ai doar un singur jack. In schimb daca ai un laptop care de obicei are doar o mufa jack combo atunci poti sa le folosesti si microfonul.

Totusi, Trust a mizat pe un sunet puternic si clar dar a taiat de la design. Probabil pentru ei si pentru Sony conteaza mai mult sunetul decat aspectul general al castilor. Sunt perfect de acord cu asta.