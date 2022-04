Fără a oferi vreo explicație, Ubisoft a dezactivat serviciile online pentru 90 de jocuri. Afectate sunt în principal jocurile vechi de pe platformele PS3, Xbox 360, Wii și Wii U, însă și unele titluri mai noi pentru PC au pierdut opțiunile de online.

Pe lângă închiderea serverelor pentru modurile de joc multiplayer, titlurile afectate nu vor mai avea acces nici la statistici online, reward-uri, challenge-uri și alte funcționalități specifice Ubisoft Connect. De asemenea, conținutul deblocabil prin achievements, cum ar fi hărțile și skin-urile, nu va mai fi accesibil, indiferent dacă a fost sau nu deblocat anterior. Pe lista titlurilor care au pierdut accesul la online se numără și Far Cry 2, Far Cry Blood Dragon, Assassin’s Creed 2 și Heroes of Might and Magic 5. Lista completă poate fi consultată pe site-ul Ubisoft.