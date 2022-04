C2 Backup de la Synology: o solutie buna de backup in cloud

Synology sunt foarte foarte buni pe partea de storage. Am un NAS de la ei, functioneaza de aproape un an fara probleme si tot timpul ii mai gasesc noi intrebuintari. Insa cei de la Synology au si o solutie de backup in cloud, una foarte buna cu mult storage.

Aceasta se numeste C2 Backup si functioneaza si fara a avea un NAS de la ei. Ce stie sa faca? Pai destul de multe dar ramane in acelasi timp simpla. Haideti sa vedem.

Poti face backup la fisiere si foldere, unde poti avea ce doresti tu de la poze la video-uri si muzica. Poti face backup la fisierele de sistem, setarile de user si configuratii si, foarte interesant, poti face backup chiar si la hard-uri externe.

Insa ceea ce mi se pare cel mai tare e ca poti face restore la fisiere pentru ca ai versionare dar, si mai tare, e ca poti face restore la tot sistemul folosind configuratiile de la o data aleasa de tine.

Iar daca ai si un NAS Synology, folosind aplicatia Hyper Backup iti poti salva in cloud fisierele dorite. Practic, poti face backup la backup. 🙂

Imi place ca si pe partea de securitate au pus accent destul de mult. Cand iti creezi contul trebuie sa setezi o cheie de criptare pe care sa o pastrezi. Incepand de acolo totul va fi criptat pe client folosind cheia ta de criptare. Practic nimeni in afara de tine nu are acces la datele tale.

Am observat ca au investit foarte multe in redundata si protectia datelor, atat de tare incat datele sunt protejate in proportie de 99.999999%. Despre asta puteti citi un raport intreg pe pagina lor.

Cat despre partea de localizare, am observat ca serverul alocat mie este in Europa, mai precis la Frankfurt. Nu am reusit sa aflu unde mai au servere.

Eu am inceput recent sa-l testez, deci posibil sa mai revin cu un articol pe tema asta. Cel mai probabil il voi folosi mai mult pe NAS, pentru backup secundar, pentru ca, din pacate, cel mai mare minus a lui C2 Backup ramane faptul ca au doar aplicatie pentru Windows. Nu Mac, nu Android, nu iOS.

Partea buna e ca poti programa backup-urile: periodic, la restart, atunci cand PC-ul e blocat samd. Practic, poti pune aplicatia C2 Backup sa-si faca treaba astfel incat sa nu te incurce.

In final sa va spun si despre pret: 35 euro pe an pentru 500 GB, 100 euro pe an pentru 2 TB. Un pret foarte bun, daca ma intrebati pe mine.

In caz ca ati ratat seria mea de articole despre cum folosesc NAS-ul de la Synology, le gasiti mai jos: