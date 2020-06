Ucraina ar putea interzice inmatricularea autovehiculelor avariate din SUA

Cred ca stiti sau sper ca stiti despre fenomenul masinilor aduse din SUA si vandute prin Romania sau Republica Moldova. In 90% din cazuri sunt masini avariate, inundate, cu dauna totala si ulterior reparate si vandute la noi.

Se practica mai ales in Romania si alte tari din Europa de Est. Am vazut si eu cateva cazuri si am ramas uimit de cat de bine au fost reparate. Unele au fost pur si simplu inundate, cazute prin lacuri si ulterior reparate. Sunt scarbit si totusi uimit de capabilitatile mecanicilor romani.

Totusi, nu doar pe la noi se practica. Ucraina vrea sa interzica inmatricularea vehiculelor care au fost declarate dauna totala in SUA. Practic le poti importa dar doar pentru piese de schimb.

Este doar un proiect de lege ce urmeaza sa fie aprobat sau respins de cabinetul de ministri. Problema cu aceste masini este destul de clara. Sunt un pericol atat pentru sofer cat si pentru ceilalti participanti la trafic. In Ucraina au avut loc foarte multe accidente cu astfel de masini.

Poate ne vom trezi si noi la realitate si nu vom mai cumpara chilipiruri aduse din SUA sau Germania crezand ca ne-a lovit norocul.

Sursa: autoblog.md