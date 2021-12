Uncharted: Legacy of Thieves Collection remastered se lansează pe 28 ianuarie pe PS5

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, care include variantele remastered ale Uncharted 4: A Thief’s End și Uncharted: The Lost Legacy va fi disponibil pe PlayStation 5 pe data de 28 ianuarie. Bundle-ul este listat deja la precomandă în magazinul PlayStation la prețul de 239,90 lei, însă dacă aveți deja jocurile upgrade-ul la variantele remastered vă costă doar 50 lei. Nu veți putea însă să beneficiați de oferta de upgrade dacă ați primit gratuit Uncharted 4: A Thief’s End prin abonamentul PlayStation Plus sau dacă aveți jocurile în format fizic și o consolă PlayStation 5 fără unitate optică.

Pe lângă îmbunătățirile grafice și de performanță, jocurile vor veni cu următoarele preseturi de calitate:

Fidelity Mode: randare la 4K nativ și 30 de cadre pe secundă

Performance Mode: upscaling dinamic și 60 de cadre pe secundă

Performance+ Mode: 1080p și 120 de cadre pe secundă

Colecția a fost anunțată și pentru PC și este deja listată pe Steam, însă nu are o dată de lansare exactă. Cel mai probabil, va sosi pe PC în prima jumătate a anului viitor.